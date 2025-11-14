Сколько суток нужно стоять в очереди на границе Беларуси и Польши? 1 14.11.2025, 12:49

Произошли разнонаправленные изменения.

Согласно данным Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК), за 10 дней (с 4-5 по 14 ноября 2025 года) на границе со странами ЕС произошли разнонаправленные изменения. Если ситуация с грузовым транспортом кардинально улучшилась, то очередь из легковых автомобилей в Польшу продолжила расти, пишет Telegraf.news.

Фур стало меньше

За 10 дней количество фур, ожидающих пропуска в Литву, Польшу и Латвию, сократилось в несколько раз. Наиболее заметное улучшение — на границе с Польшей. Еще 4 ноября на пункте пропуска «Козловичи» в очереди стояло 1770 машин. К 14 ноября эта цифра уменьшилась до 365 машин.

Не менее впечатляющая динамика наблюдается на одном из латвийских направлений, где количество ожидающих фур сократилось с 1200 до 200 единиц.

На польской границе заторы из легковушек

В то время как фур на границе Беларуси с ЕС стало меньше, очередь легковых автомобилей в Польшу остается просто громадной.

Так, на 5 ноября на пункте пропуска «Брест — Тересполь» в ГПК насчитали 2845 автомобилей. За 10 дней ситуация только ухудшилась: к 14 ноября очередь выросла до 2950 машин.

Сколько суток придется стоять в электронной очереди?

Основываясь на данных ГПК, можно рассчитать приблизительное время ожидания. Если на 14 ноября в очереди стоит 2950 автомобилей, а польская сторона за предыдущие сутки пропустила 506 машин, то для полной ликвидации такого затора при текущей скорости потребуется: 2950 машин / 506 машин в сутки ≈ 5,8 суток.

Это означает, что согласно расчетам на базе данных ГПК автомобилист, вставший в конец очереди, может ожидать пропуска почти 6 дней.

