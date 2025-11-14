закрыть
В Беларусь идут морозы

  • 14.11.2025, 13:01
  • 2,030
В Беларусь идут морозы

Похолодает до -8°С.

С 15 по 17 ноября в Беларуси ожидается переменчивая и прохладная погода.

Суббота пройдёт под влиянием активного атмосферного фронта, который принесёт холодный воздух с севера. В течение ночи и утра сохранится сплошная облачность, ожидаются периодические дожди, местами переходящие в мокрый снег, по отдельным районам — сильные осадки. Днём температура будет держаться в пределах 0…+5 °C, на юге до +8 °C, а к вечеру в северных областях начнётся понижение до –1…–4 °C.

В воскресенье ночью на крайнем юго-западе возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Днём они распространятся на большую часть территории: местами дождь, местами мокрый снег. Утром и днём в отдельных районах возможна гололедица. Ночные температуры составят –2…–8 °C, на юге около 0…–1 °C. Днём воздух прогреется до –1…+4 °C, на юго-западе — до +7 °C.

Понедельник снова принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь и утренние часы местами вероятны слабый туман, гололёд и скользкие дороги из-за гололедицы. Температура ночью будет колебаться от –3 до +4 °C, на юго-западе до +7 °C. Днём ожидается потепление до +1…+8 °C, в южных районах — до +11 °C.

