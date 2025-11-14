Польша отменила запрет на въезд для «кошелька» Лукашенко Мошенского 1 14.11.2025, 13:11

Александр Мошенский

Однако санкции остаются в силе.

Министерство внутренних дел и администрации Польши исключило из своего, принятого в июле этого года постановления в отношении белорусского бизнесмена, «кошелька» Лукашенко Александра Мошенского, пункт о запрете его пребывания на территории Польши, заметил журналист Вадим Сехович.

В данном случае национальный акт вступил в противоречие с наднациональным законодательством Евросоюза: у Александра Мошенского, как выяснилось, есть гражданство Кипра. По этой причине, как гласит поправка польского министерства, его включение в «список иностранцев, пребывание которых на территории Польши нежелательно, и их передача в Шенгенскую информационную систему для целей отказа во въезде и пребывании, невозможны».

При этом в отношении владельца компании «Санта Бремор» продолжают действовать другие, принятые в июле этого года запреты. В частности, это замораживание в Польше денежных средств и экономических ресурсов, запрет на их предоставление, усиленный мониторинг возможных попыток обойти эти ограничения и исключение из процедуры госзакупок и конкурсов.

Мошенскому принадлежат крупные рыбоперерабатывающие и молочные заводы в Беларуси. Его называют лояльным к Лукашенко олигархом и «кошельком» диктатора. Однако с 2020 года он избегает европейских санкций, несмотря на то, что несколько раз его включали в черновые санкционные списки.

В 2022 году его исключили и из шестого пакета санкций ЕС благодаря лоббированию Венгрии. Это может быть связано с тем, что ближайший его соратник — Сергей Недбайлов — является почетным консулом Венгрии в Бресте.

