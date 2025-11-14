закрыть
14 ноября 2025, пятница, 13:53
Путин прячет приближенных олигархов от «кадыровцев» на секретной даче

  • 14.11.2025, 13:41
  • 1,032
Путин прячет приближенных олигархов от «кадыровцев» на секретной даче

Журналисты провели расследование.

Российская элита снова демонстрирует, что живет в отдельной реальности. В самом центре Москвы, на Воробьевых горах, располагается секретный поселок ФСО, куда простому человеку не то что попасть – подъехать невозможно. Именно здесь обустроили свои закрытые резиденции самые приближенные к Владимиру Путину политики, чиновники и олигархи.

Расследование «Проекта» показало, что контроль за этими дачами лично держит Кремль, а решения о заселении принимает сам Путин.

Поселок появился еще в 1950-х, когда сюда селили высших гостей СССР. Теперь же это тихая гавань российских миллиардеров и влиятельных силовиков. Сами дома формально принадлежат государству, но переданы ФСО, которая сдает их «избранным».

Стоимость аренды – около 3,1 млн рублей в месяц. Именно в этой привилегированной зоне обосновались Шойгу, Герасимов, Вайно, Керимов, Абрамович, Тимченко и даже экс-президент Казахстана Назарбаев.

Особое внимание вызывает история сенатора Сулеймана Керимова. В 2024 году он скрывался в поселке от людей Рамзана Кадырова, объявившего ему кровную месть.

Десятью годами ранее в одном из местных домов произошел конфликт между Керимовым и чеченской группировкой, пытавшейся выбить свою долю за акции «Уралкалия».

ФСО тогда фактически спасала миллиардера от преследования чеченских силовиков. Еще один показательный факт: ни Шойгу, ни Герасимов, ни Вайно, ни сам Керимов не указали дорогостоящие дома в декларациях, хотя обязаны были это сделать по закону.

