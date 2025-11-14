Лукашенко приказал убрать из Беларуси маршрутки 2 14.11.2025, 13:41

Их должны заменить автобусы.

На совещании об итогах работы БелАЭС Александр Лукашенко заговорил о маршрутках и очередях на них, сообщает БелТА.

Он предложил привлечь электротранспорт на маршруты. «Пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический внедрены в Шклове, Жодино и Новополоцке. А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций», — привел данные политик.

Диктатор возмутился нехваткой общественных видов транспорта в пригородном и междугороднем сообщении.

«Люди обижаются: стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую, — сказал он. — Слушайте, чего вы над людьми издеваетесь?!»

«Мы что, не можем заменить эти маршрутки, Александр Генрихович, автобусами? — заметил Лукашенко, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину. — Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут».

