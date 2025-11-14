Ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного 14.11.2025, 14:05

Стереотип о «независимости» этих животных опровергнут.

Несмотря на распространенное убеждение, что кошки - независимые и самодостаточные животные, новейшие научные исследования доказывают обратное: длительное одиночество может серьезно влиять на их психическое здоровье.

Как свидетельствует публикация в журнале PLOS ONE, кошки, которые остаются наедине более 6 часов в день, часто демонстрируют признаки тревоги, стресса и эмоционального истощения, пишет Journals of India.

Поведенческие сигналы: как кошки реагируют на одиночество

Среди типичных проявлений эмоционального дискомфорта - чрезмерное мяуканье, апатия, разрушительное царапанье мебели и даже проблемы с мочеиспусканием. По данным исследования, более 10% кошек, которые регулярно остаются одни дома, сталкиваются с такими симптомами.

Это свидетельствует о том, что эмоциональное благополучие кота зависит не только от физических условий, но и от регулярного взаимодействия с людьми.

На сколько времени кота можно оставлять одного

Специалисты отмечают, что продолжительность пребывания кота в одиночестве зависит от его возраста, состояния здоровья и условий содержания. Здоровых взрослых котов не стоит оставлять одних более чем на 24 часа, а максимально допустимый срок - 48 часов.

Зато котятам, пожилым животным или котам с хроническими заболеваниями нужен почти постоянный надзор, чтобы избежать рисков для здоровья и чрезмерного стресса.

Умственная стимуляция и забота - ключ к здоровью

Специалисты отмечают, что обеспечение едой, водой и чистым туалетом - это лишь базовый уровень ухода. Для поддержания психического здоровья кота важно создать среду, которая стимулирует его умственную активность. Интерактивные игрушки, лазательные конструкции и кормушки-головоломки помогают уменьшить уровень стресса, когда любимец остается один.

Стоит ли заводить еще одного питомца

Некоторые владельцы считают, что второй кот - это решение проблемы одиночества. Однако эксперты советуют тщательно оценить совместимость животных, ведь не все коты готовы к совместной жизни. Коты - социально сложные существа, способные формировать глубокие связи с людьми и другими животными, но требуют индивидуального подхода.

Как отмечает эксперт по поведению кошек Лиза Нгуен, «эмоциональное здоровье кошек в значительной степени зависит от регулярного взаимодействия».

Поэтому владельцам стоит пересмотреть свое отношение к самостоятельности пушистых любимцев - возможно, им нужно больше внимания, чем кажется на первый взгляд.

