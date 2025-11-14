Ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного
- 14.11.2025, 14:05
Стереотип о «независимости» этих животных опровергнут.
Несмотря на распространенное убеждение, что кошки - независимые и самодостаточные животные, новейшие научные исследования доказывают обратное: длительное одиночество может серьезно влиять на их психическое здоровье.
Как свидетельствует публикация в журнале PLOS ONE, кошки, которые остаются наедине более 6 часов в день, часто демонстрируют признаки тревоги, стресса и эмоционального истощения, пишет Journals of India.
Поведенческие сигналы: как кошки реагируют на одиночество
Среди типичных проявлений эмоционального дискомфорта - чрезмерное мяуканье, апатия, разрушительное царапанье мебели и даже проблемы с мочеиспусканием. По данным исследования, более 10% кошек, которые регулярно остаются одни дома, сталкиваются с такими симптомами.
Это свидетельствует о том, что эмоциональное благополучие кота зависит не только от физических условий, но и от регулярного взаимодействия с людьми.
На сколько времени кота можно оставлять одного
Специалисты отмечают, что продолжительность пребывания кота в одиночестве зависит от его возраста, состояния здоровья и условий содержания. Здоровых взрослых котов не стоит оставлять одних более чем на 24 часа, а максимально допустимый срок - 48 часов.
Зато котятам, пожилым животным или котам с хроническими заболеваниями нужен почти постоянный надзор, чтобы избежать рисков для здоровья и чрезмерного стресса.
Умственная стимуляция и забота - ключ к здоровью
Специалисты отмечают, что обеспечение едой, водой и чистым туалетом - это лишь базовый уровень ухода. Для поддержания психического здоровья кота важно создать среду, которая стимулирует его умственную активность. Интерактивные игрушки, лазательные конструкции и кормушки-головоломки помогают уменьшить уровень стресса, когда любимец остается один.
Стоит ли заводить еще одного питомца
Некоторые владельцы считают, что второй кот - это решение проблемы одиночества. Однако эксперты советуют тщательно оценить совместимость животных, ведь не все коты готовы к совместной жизни. Коты - социально сложные существа, способные формировать глубокие связи с людьми и другими животными, но требуют индивидуального подхода.
Как отмечает эксперт по поведению кошек Лиза Нгуен, «эмоциональное здоровье кошек в значительной степени зависит от регулярного взаимодействия».
Поэтому владельцам стоит пересмотреть свое отношение к самостоятельности пушистых любимцев - возможно, им нужно больше внимания, чем кажется на первый взгляд.