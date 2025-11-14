закрыть
14 ноября 2025, пятница, 15:22
Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС

11
  • 14.11.2025, 14:26
  • 2,432
Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС

По итогам «совещания» у Лукашенко.

На БелАЭС будет построен дополнительный, третий блок. Такое решение принято по итогам совещания у Александра Лукашенко о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей. Об этом решении сообщил вице-премьер Виктор Каранкевич, пишет БелТА.

«По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди — сооружения третьего энергоблока, — сказал он. — И параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить (на тему того. — Прим. ред.), где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики) развитие атомной энергетики и именно в Могилевском регионе».

Оба процесса — сооружение третьего энергоблока на БелАЭС и исследование площадки в Могилевской области — будут идти параллельно, пояснил вице-премьер. «Но решение о второй очереди БелАЭС — вот сейчас, да, мы этим будем заниматься», — уточнил Виктор Каранкевич.

Что касается возможного строительства в будущем еще одной атомной электростанции в Беларуси, он пояснил: «В дальнейшем решение, которое необходимо будет рассматривать по дальнейшему развитию атомной энергетики, будет увязано и с ростом электропотребления».

