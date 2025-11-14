«У Путина остался год» 1 14.11.2025, 14:32

Дипломат объяснил, почему диктатор хочет диалога с Трампом.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет ничего делать для мирных переговоров с Украиной, зато очень заинтересован в продолжении диалога непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Как рассказал в интервью OBOZ.UA экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, на это есть определенные причины. В частности Кремль может надеяться, что США спасут страну-агрессора Россию от краха.

Российская экономика продолжает деградировать

Несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.

«Путин пусть рассказывает, что российская экономика прекрасна, но она тормозит. Последние официальные данные показывают, что даже военная промышленность начала демонстрировать нули. У Путина была идея: запустить ВПК, который потянет всю остальную экономику, и проблем не будет. Но этого уже нет, ведь военная экономика тоже не растет. Если 18 из 24 отраслей экономики показывают минус, то это означает, что гражданской экономики фактически нет», - пояснил Огрызко.

Оценки многих экспертов указывают на то, что 2026 год может стать последним, когда российская экономика еще будет «двигаться». После этого Россию ждут только неутешительные перспективы из-за серьезных проблем в экономике.

Это также скажется на способности РФ продолжать агрессию против Украины. Путину просто будет не за что вести войну.

«Поэтому пусть он пугает своих граждан и мир, но реалии показывают другое. Я думаю, следующий год для него может стать, дай Бог, последним», - отметил эксперт.

