Рыбак поймал в Беларуси гигантского судака 2 14.11.2025, 14:34

2,036

Рекордный улов.

На Березине бобруйскому рыболову удалось вытащить крупный трофей — судака весом более 8 килограммов. Об этом он рассказал изданию Fishingby.com.

По словам мужчины, такой улов — редкая удача, которая случается «раз в жизни».

Андрей Балыко отправился на вечернюю рыбалку в популярное среди местных жителей место на реке.

Несколько часов рыболов менял приманки — силикон, воблеры, поролон — и пробовал разные способы, однако ничего не было. Только после очередной смены приманки на мандулу и долгого зависания снасти в районе он почувствовал легкое касание.

Сначала Андрей решил, что на крючке сом, но быстро стало понятно, что сопротивляется большой судак, глаза которого «при свете фонарика светились холодным блеском».

Точный вес пойманной рыбы составил 8,255 килограмма. Это новый зафиксированный рекорд по судаку в Беларуси. Предыдущий принадлежал земляку из Бобруйска Андрею Шевчику, который в декабре прошлого года вернулся с рыбалки на Припяти с судаком весом 7,7 килограмма, преодолев в свою очередь планку Евгения Бутьковца из Гомеля. Летом 2024‑го тот поймал судака на 7,1 кг. Но некоторые рыболовы уверены, что самые большие экземпляры судаков в Беларуси составляли 13—14 кг.

