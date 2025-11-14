Foreign Affairs: Конец старой гвардии Китая 14.11.2025, 14:35

Почему партийные старейшины больше не сдерживают Си Цзиньпина?

В последние годы в Пекине множатся слухи о том, что власть председателя КНР Си Цзиньпина ослабевает. Одни утверждают, что его оттеснили от принятия решений, другие говорят о проблемах со здоровьем, а третьи видят в партийных ветеранах силу, способную ограничить лидера. Однако реальные политические процессы в Китае говорят об обратном, что институт старейшин фактически утратил влияние, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Исторически партийные ветераны играли важную роль в управлении страной. После смерти Мао Цзэдуна именно такие лидеры, как Дэн Сяопин, формировали курс реформ, контролировали военных и могли публично корректировать политику действующего руководства. Их авторитет основывался на революционном прошлом, широких связях и поддержке армии. В 1980-х они получили даже формальную площадку влияния — Центральную консультативную комиссию.

Но со временем механизм «политики старейшин» пришел в упадок. Новые поколения партийных руководителей не обладали ни харизмой, ни революционным капиталом, а в 1992 году комиссия была упразднена. Реформы в армии и жесткие правила ротации кадров снизили способность ветеранов воздействовать на решения.

Окончательный удар нанес Си Цзиньпин. Его антикоррупционная кампания и реформа силовых структур разрушили личные сети влияния старых элит. Были введены ограничения на публичные высказывания бывших руководителей и даже на их неформальные встречи. Сегодня старейшины сохраняют лишь церемониальные функции.

Отсутствие влиятельных «балансиров» делает систему более уязвимой. Бюрократия может замедлять инициативы Си, но не способна их остановить. Экономические трудности и внешнее давление, в первую очередь со стороны США, остаются единственными реальными ограничителями его власти.

Современный Китай вступает в эпоху, когда верховный лидер практически не имеет внутренних противовесов — и это повышает риск ошибок, которые в прежние времена могли бы быть предотвращены.

