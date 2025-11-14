В Москве начали массово закрываться магазины одежды и обуви 5 14.11.2025, 14:48

1,976

Они составили половину всех закрывшихся точек в торговых центрах.

В Москве массово закрываются магазины одежды, обуви и аксессуаров. С июля по сентябрь они составили половину (50%) всех закрывшихся точек в торговых центрах (ТЦ), что на 12 процентных пунктов больше, чем во втором квартале этого года. Это следует из данных консалтинговой компании CORE.XP, которые приводят «Ведомости».

Для сравнения: на следующую по массовости категорию — общепит — приходится всего 10,5% от общего числа закрытий. При этом CORE.XP не указывают абсолютное количество закрытых магазинов. В компании лишь приводят данные с января по конец июля 2025 года, когда по России в целом было закрыто свыше 320 магазинов в ТЦ.

Схожая статистика у NF Group, согласно которой, на фэшн-сегмент в третьем квартале пришлось 45% от всех закрывшихся магазинов по России. Однако, по расчетам компании, это, напротив, на 9 процентных пунктов меньше доли закрытий в сегменте в предыдущем квартале. Разночтения могут быть связаны с тем, что в NF Group учитывают лишь закрывшиеся магазины сетей, полностью ушедших из офлайна, а в CORE.XP считают в том числе точки ритейлеров, которые постепенно сокращают свои сети. Среди полностью закрывшихся с июля по сентябрь сетей офлайн-магазинов в фэшн-сегменте — бренды одежды Incity, Prav.da, Mudo, Yollo и Urban Vibes, а также марки нижнего белья Deseo и Etam.

Если в 2022–2024 годах акцент брендов делался на экспансию и эксперименты с форматами, то сейчас фокус сместился на сильную оптимизацию, говорит аналитик и издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг. По ее словам, особо уязвимыми оказались малые и средние бренды, на положение которых повлияла менее устойчивая структура продаж, зависимость от маркетплейсов и ограниченный доступ к кредитному финансированию. Магазины закрываются также на фоне увеличения операционных расходов на содержание физических точек и возросшей налоговой нагрузки на бизнес, говорит представитель NF Group Евгения Хакбердиева.

Ранее в Focus Technologies сообщили, что магазины одежду и обуви в июне—августе потеряли 10% посетителей год к году. Россияне меняют подход к потреблению — они чаще покупают одежду по необходимости, а не по желанию, объяснила Хакбердиева. В Fashion Consulting Group также отметили тренд на «умную экономию»: покупатели стремятся сравнивать цены и зачастую выбирать универсальную одежду, которую можно долго использовать.

