Туск пояснил, почему Польша откроет переходы на границе с Беларусью

Туск пояснил, почему Польша откроет переходы на границе с Беларусью1
- 14.11.2025, 15:00
- 2,392
И назвал сроки.
В начале следующей недели будут открыты пограничные переходы с Беларусью, заявил премьер Дональд Туск. Он добавил, что это связано со снижением давления на границе. Однако подчеркнул, что это автономное решение Польши и оно не было принято под влиянием действий Минска, сообщает wp.pl.
— Я обещал открыть пограничные переходы в Белостоке. Это не открытие границы. Это открытие переходов, связанное с очень конкретными интересами местного населения, предпринимателей, жителей. Поэтому это ни в коей мере не является элементом каких-либо политических переговоров или возможного обмена заключёнными, — сказал премьер Польши Дональд Туск.
— Это решение было автономным и связано с вполне понятным давлением со стороны местных жителей. Я говорю о жителях Подляшья, особенно тех, кто живёт рядом с границей и несёт и без того очень большие тяготы, вызванные агрессивной политикой Беларуси, — добавил он.
Премьер Польши подтвердил, что в начале недели переходы будут открыты.
Как писал сайт Charter97.org, два польских погранперехода на границе с Беларусью планируется открыть 17 ноября. Об этом говорится в проекте распоряжения Министерства внутренних дел и администрации Польши.
Согласно документу, 17 ноября 2025 года возобновится движение через два пока что закрытых автомобильных пункта пропуска на польско-белорусской границе — «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).
«Кузницу» планируется открыть только для легкового пассажирского транспорта, исключая автобусы. «Бобровники» — и для автомобилей, и для автобусов. Также через этот погранпереход будут пропускать грузовой транспорт, но с ограничениями: только машины, зарегистрированные в странах ЕС, государствах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — участниках соглашения о Европейском экономическом пространстве, и в Швейцарии.