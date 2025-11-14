Туск пояснил, почему Польша откроет переходы на границе с Беларусью 1 14.11.2025, 15:00

2,392

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

И назвал сроки.

В начале следующей недели будут открыты пограничные переходы с Беларусью, заявил премьер Дональд Туск. Он добавил, что это связано со снижением давления на границе. Однако подчеркнул, что это автономное решение Польши и оно не было принято под влиянием действий Минска, сообщает wp.pl.

— Я обещал открыть пограничные переходы в Белостоке. Это не открытие границы. Это открытие переходов, связанное с очень конкретными интересами местного населения, предпринимателей, жителей. Поэтому это ни в коей мере не является элементом каких-либо политических переговоров или возможного обмена заключёнными, — сказал премьер Польши Дональд Туск.

— Это решение было автономным и связано с вполне понятным давлением со стороны местных жителей. Я говорю о жителях Подляшья, особенно тех, кто живёт рядом с границей и несёт и без того очень большие тяготы, вызванные агрессивной политикой Беларуси, — добавил он.

Премьер Польши подтвердил, что в начале недели переходы будут открыты.

Как писал сайт Charter97.org, два польских погранперехода на границе с Беларусью планируется открыть 17 ноября. Об этом говорится в проекте распоряжения Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Согласно документу, 17 ноября 2025 года возобновится движение через два пока что закрытых автомобильных пункта пропуска на польско-белорусской границе — «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).

«Кузницу» планируется открыть только для легкового пассажирского транспорта, исключая автобусы. «Бобровники» — и для автомобилей, и для автобусов. Также через этот погранпереход будут пропускать грузовой транспорт, но с ограничениями: только машины, зарегистрированные в странах ЕС, государствах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — участниках соглашения о Европейском экономическом пространстве, и в Швейцарии.

