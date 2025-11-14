Агрегат с походкой Лаврова Александр Невзоров

14.11.2025, 15:09

Александр Невзоров

Одного позора России было мало.

Генерал Скобелев, крякнувшийся от натуги на самой толстой проститутке Москвы: «России всегда всего мало! Ее великая душа желает пожирнее и побольше!».

Мало ей показалось и позора с «лучшим гуманоидным ИИ роботом AIDOL», ставшим мемом и символом русской отсталости.

Сегодня творцы русских роботов представили очередной шедевр: боевой андроид «Мономах». По мысли производителей - «полки механизированных витязей должны, наконец, прорвать фронт на Донбасе».

Этому агрегату, с походкой обделавшегося Лаврова, суждено «большое будущее».

На стенде передовых вооружений пока представлен лишь рядовой штурмовик, но в разработке есть и «робот-полковник», а также «окопная волонтерка».

Александр Невзоров, «Телеграм»

