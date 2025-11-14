Сборная Беларуси по футболу застряла на польской границе 1 14.11.2025, 15:12

Футболисты находятся в пути уже 18 часов.

Национальная сборная Беларуси столкнулась с серьёзной задержкой при выезде на матч квалификации ЧМ-2026 против Дании.

Сборная Беларуси не смогла вылететь в Копенгаген согласно расписанию. Накануне в 20:00 по минскому времени команда отправилась автобусом в Варшаву — транспорт был заранее заказан АБФФ. Прохождение белорусской границы заняло около полутора часов.

Однако затем команда более 12 часов провела на нейтральной полосе и при прохождении польского пограничного пункта. Причины такой задержки пока не уточняются. Из-за этого АБФФ пришлось срочно согласовывать изменение времени вылета чартерного рейса «Варшава — Копенгаген», который был заказан заранее ради упрощения логистики.

Первоначально сборная должна была отправляться через Вильнюс, откуда также планировался чартер. Но маршрут изменили после того, как Литва с 29 октября 2025 года полностью закрыла границу с Беларусью.

В итоге время в пути национальной команды уже превысило 18 часов, и игрокам ещё предстоит добраться до Варшавы, а затем перелететь в Копенгаген.

Несмотря на задержку, предматчевая программа остаётся без изменений: пресс-конференция запланирована на 19:30, а тренировка на стадионе «Паркен» — на 20:00.

