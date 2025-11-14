В порту Новороссийска продолжается сильный пожар
В СБУ раскрыли детали операции по поражению нефтяного терминала.
Спецподразделения Службы безопасности Украины и другие составляющие Сил обороны Украины ночью осуществили удар по нефтетерминалу порта «Новороссийск» в Краснодарском крае страны-агрессора России. Объект является вторым по значению центром экспорта нефти в России и ключевым логистическим узлом.
Детали операции OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ. В результате удачной спецоперации на территории терминала вспыхнул пожар.
Подробности операции
Удачная атака украинских защитниковвызвала пожар на территории порта. Также известно о повреждении инфраструктуры: нефтеналивных стендеров, трубопроводных сетей и оборудования насосных установок.
Дополнительно в СБУ подтвердили информацию о попадании по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400. Известно о сильной детонации в результате попадания.
«СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал – это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну», – отметил информированный источник в СБУ.