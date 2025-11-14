закрыть
14 ноября 2025, пятница, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В порту Новороссийска продолжается сильный пожар

  • 14.11.2025, 15:13
В порту Новороссийска продолжается сильный пожар

В СБУ раскрыли детали операции по поражению нефтяного терминала.

Спецподразделения Службы безопасности Украины и другие составляющие Сил обороны Украины ночью осуществили удар по нефтетерминалу порта «Новороссийск» в Краснодарском крае страны-агрессора России. Объект является вторым по значению центром экспорта нефти в России и ключевым логистическим узлом.

Детали операции OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ. В результате удачной спецоперации на территории терминала вспыхнул пожар.

Подробности операции

Удачная атака украинских защитниковвызвала пожар на территории порта. Также известно о повреждении инфраструктуры: нефтеналивных стендеров, трубопроводных сетей и оборудования насосных установок.

Дополнительно в СБУ подтвердили информацию о попадании по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400. Известно о сильной детонации в результате попадания.

«СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал – это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну», – отметил информированный источник в СБУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина