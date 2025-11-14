закрыть
ЕС поддержал планы США по добыче газа в Средиземном море

2
  • 14.11.2025, 15:30
Это поможет Европе окончательно отказаться от российского газа.

Еврокомиссия поддержала новое соглашение между Грецией и ExxonMobil о разведке и добыче газа на шельфе Ионического моря, сообщает Euractiv. В Брюсселе считают, что сотрудничество с «надежными партнерами» — в первую очередь США — поможет Европе окончательно отказаться от российского газа.

На прошлой неделе Греция и ExxonMobil подписали соглашение о разведке на участках в северо-западной части Ионического моря. Критика экологов не останавливает власти Греции: разведочные работы должны завершиться к 2027 году, а добыча — если запасы окажутся коммерчески значимыми — может стартовать в 2030-м.

Источник в Еврокомиссии заявил Euractiv, что главная задача ЕС — устранить российский газ в любом виде, а США «были и останутся ключевым партнёром ЕС».

Греция ранее подписала первый долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа США по закупке 700 млн кубометров газа в год с 2030-го на протяжении 20 лет. Эти поставки входят в обязательства Европы закупить у США энергоресурсов на $750 млрд в ближайшие три года, согласно обещанию Урсулы фон дер Ляйен Дональду Трампу.

