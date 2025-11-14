Китай тайно скупает золото в рекордных масштабах 2 14.11.2025, 15:54

1,472

Цены на металл рекордно выросли.

Цены на золото выросли до более $4300 за унцию из-за масштабных тайных закупок Китая, которые значительно превышают официальные данные. Отмечается, что это создает искусственный дефицит на рынке и повышает его волатильность, поскольку трейдеры не могут прогнозировать реальный спроси предложение.

Об этом сообщает Financial Times. Основной причиной аналитики называют масштабные тайные закупки Китая, которые значительно превышают официальные данные и создают серьезные трудности для трейдеров и инвесторов.

Пекин стремится диверсифицировать резервы, уменьшить зависимость от доллара США и наращивает запасы золота настолько, что даже самые точные прогнозы становятся условными. Официальная статистика выглядит скромно: за последние месяцы Китай задекларировал закупки лишь 1,9–2,2 тонны в месяц, что не соответствует реальному спросу.

Эксперты анализируя данные торгов, предполагают, что фактические закупки Китая в этом году могут достигать 250 тонн, что составляет более трети мирового спроса со стороны центральных банков. Такие незадекларированные покупки создают сложности для трейдеров, которые не могут прогнозировать движение цен на ключевой драгметалл.

«Китай покупает золото в рамках стратегии дедолларизации», – отмечает Джефф Карри, директор по стратегическим направлениям в Carlyle. Он отмечает, что в отличие от нефти, которую можно отслеживать спутниками, золото невозможно отследить.

Из-за недоверия к официальной статистике трейдеры вынуждены использовать косвенные индикаторы для оценки реального спроса. Среди них – заказы на 400-унционные слитки, которые обычно покупают центральные банки, и данные по экспорту золота из Лондона в Китай. Используя такие методы, аналитики Société Générale и рассчитали потенциальный импорт в 250 тонн в год.

Другие оценки еще выше. Так, пекинская консалтинговая компания Plenum Research рассчитала «дефицит» золота, который составляет более 1300 тонн в год, что в шесть раз превышает заявленные Китаем объемы. Кроме того, Китай является одним из крупнейших мировых производителей золота – около 10% глобальной добычи. Отмечается, что это позволяет покупать золото непосредственно у собственных добывающих компаний, минуя международные рынки.

Ситуация Китая является частью глобального тренда, ведь центральные банки все активнее скупают золото, но делают это скрыто. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), лишь около трети закупок задекларированы официально, тогда как четыре года назад этот показатель составлял почти 90%. Центральные банки скрывают свои операции, чтобы не влиять на цену золота и по политическим соображениям.

