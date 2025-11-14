Андрей Войнич: Лукашенко понимает только язык силы 1 14.11.2025, 16:00

Андрей Войнич

Как Литве отвечать на гибридные атаки режима.

Литва держит жесткую линию в отношении режима Лукашенко, отвечая на гибридные атаки метеозондами и инструментализированную миграцию закрытием границы.

Правильную ли тактику выбрал Вильнюс? Такой вопрос сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Войничу.

— Конечно, правильно. Думаю, что даже можно немножко жестче с ним разговаривать, потому что он понимает что-либо только с позиции силы. В данном случае экономическое давление с прямыми переговорами — это очень эффективно, как показала практика.

Я и десятки других политзаключенных вышли на свободу только благодаря активному и последовательному давлению на режим Лукашенко. Эти действия необходимо продолжать до полного освобождения абсолютно всех политзаключенных и прекращения набора новых заложников. До того момента никаких послаблений быть не должно.

— Должен ли Вильнюс увязывать любые переговоры не только с прекращением гибридных атак, но и с освобождением политзаключенных?

— Конечно, потому что это фактически звенья одной цепи. Лукашенко тиранит не только свой народ, но и все соседние народы, то есть он кровопийца, который не может остановиться.

Соответственно, нужно прекращать репрессии как внутренние, так и внешние. Ни в коем случае нельзя позволять ему чувствовать себя вольготно и диктовать свои условия. Он должен понимать, что существуют чужие условия, чужие правила игры, и он по этим правилам обязан играть, потому что есть понятие международного права. В международном праве все должны соблюдать правила игры.

Правительство Литвы не должно мириться с тем, что всего в нескольких десятках километров от их столицы существуют концлагеря, где пытают и убивают белорусов только за их стремление к свободе. Вильнюс должен помочь Беларуси стать свободной. И первым шагом к этому должно стать освобождение политзаключенных.

— Режим Лукашенко удерживает более 1100 литовских фур, стоящих на белорусской территории как «заложников». Какие ответные меры должна предпринять Литва, чтобы остановить шантаж и вернуть своих предпринимателей?

— Для начала можно было бы остановить полностью, без предупреждений, транзит любых товаров из Беларуси через Литву, вплоть до остановки движения товаров в Калининградскую область. Это действительно был бы сильный шаг как против диктатора Лукашенко, так и против Кремля. Ведь белорусский диктатор — марионетка Путина и полностью ему подчиняется.

Необходимо выяснить, какая собственность режима Лукашенко и его «кошельков» есть в Литве. Если Лукашенко имеет право брать в заложники кого-то из Литвы и ее собственность, если ему мало белорусских политзаключенных и он берет заложников уже из соседних стран, значит, нужно брать в заложники, опять же, какую-то недвижимость или предприятия, находящиеся на территории Литвы. Например, в Друскининкае находится санаторий «Беларусь», вокруг которого было многочисленное количество скандалов — почему бы и нет?

Его можно продать, а деньги поделить между всеми заложниками и бывшими белорусскими политзаключенными, когда они освободятся. Я думаю, что даже намерение сделать подобный шаг со стороны Литвы отрезвит диктатора. Это будет достаточно эффективная мера, которая может повлиять на результат возможных переговоров.

