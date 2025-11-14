Украинско-американские компании приносят миллиарды экономике США 1 14.11.2025, 16:10

Технологический сектор — наиболее успешный.

Новый отчет аналитического центра ISE Group показывает, украинско-американские предприятия вносят значительный вклад в экономику США, они ежегодно приносят почти 60 млрд долларов выручки и создают около 300 тыс. рабочих мест, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

История предпринимателя Валерия Яковенко — лишь один из примеров этого влияния. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он переехал с семьей в Пенсильванию и открыл там инженерный центр своей компании по агроскаутингу с использованием дронов. Раньше фирма была пионером в Украине, но из-за опасности в небе теперь поставляет сельхоздроны фермерам от Северной Каролины до Мэна, помогая повышать урожайность и внедрять инновации в сельской местности.

По данным исследования, специалисты ISE Group идентифицировали 2 270 украинско-американских фирм и опросили сеть из более чем 45 тыс. предприятий диаспоры. В совокупности они обеспечивают около 55 млрд долларов продаж, 24 млрд долларов фонда оплаты труда и не менее 8 млрд долларов налоговых поступлений.

Технологический сектор — наиболее успешный, в нем заняты около 130 тыс. человек, почти половина всех работников украинско-американских компаний. Бизнесы сосредоточены в Кремниевой долине, Нью-Йорке, Бостоне, Остине, Далласе и Сиэтле, специализируясь на разработке ПО, ИИ и облачных решениях. Многие поддерживают команды как в США, так и в Украине.

С 2022 года, по оценкам, открылось около 40% всех украинско-американских компаний — на фоне прибытия примерно 180 тыс. украинцев по гуманитарным программам. Многие начинают с малого бизнеса, сталкиваясь с нехваткой сбережений и сложностями визовых процедур, однако диаспорные сообщества активно помогают.

Эксперты отмечают, что украинцы — «строители, а не получатели помощи». Их бизнесы становятся драйверами роста в США и одновременно мостом для инвестиций и технологий, необходимых для восстановления Украины.

