На МКАД произошло массовое ДТП
- 14.11.2025, 16:15
- 1,874
Один из участников рассказал, как это случилось.
Свидетель рассказал о массовом ДТП, которое случилось на МКАД. Один удар собрал целый «паровоз» на дороге.
— Остановился для съезда с внешнего кольца МКАД на улице Монтажников в районе «Евроопта». Сзади меня остановился таксист на Geely. Несколько минут стоял, потом в 17:32 — удар в заднюю часть машины. По словам таксиста, он видел в зеркало заднего вида этот Citroen, который вдруг резко повернул в него. Потом — удар в такси, такси — в меня, а я — в Toyota, стоящий передо мной. В Citroen за рулем была девушка, а рядом пассажир с явными признаками алкогольного или иного опьянения, который головой разбил лобовое стекло в Citroen. Там еще была пассажирка на заднем сиденье (похоже, мать или водителя, или пассажира с переднего сиденья), которая потом уехала с места ДТП на такси, — рассказал подробности участник аварии корреспонденту Onlíner.