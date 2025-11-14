Россияне инсценировали «взятие» Мирнограда
- 14.11.2025, 16:25
ВСУ уничтожили оккупантов, пытавшихся создать картинку «взятия» города.
ВСУ уничтожили российский триколор, который оккупанты вывесили на территории шахты "Мирноградуголь", чтобы имитировать достижения на фронте.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск в Telegram.
Как рассказали военные, вчера, 13 ноября, российские оккупанты использовали тактику флагштоков и вывесили трехцветную тряпку на территории шахты «Мирноградуголь», что на юго-восточных окраинах Мирнограда.
В ДШВ объяснили, что таким образом, россияне попытались осуществить информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе. Несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.
Военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты применили FPV-дрон и уничтожили российский флаг. Двух пехотинцев России, которые поднимали триколор, украинские военные обнаружили и также ликвидировали.
«В целом ситуация в Мирнограде - сложная. Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов», - добавили военные.