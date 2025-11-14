Россияне инсценировали «взятие» Мирнограда 14.11.2025, 16:25

ВСУ уничтожили оккупантов, пытавшихся создать картинку «взятия» города.

ВСУ уничтожили российский триколор, который оккупанты вывесили на территории шахты "Мирноградуголь", чтобы имитировать достижения на фронте.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск в Telegram.

Как рассказали военные, вчера, 13 ноября, российские оккупанты использовали тактику флагштоков и вывесили трехцветную тряпку на территории шахты «Мирноградуголь», что на юго-восточных окраинах Мирнограда.

В ДШВ объяснили, что таким образом, россияне попытались осуществить информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе. Несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.

Военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты применили FPV-дрон и уничтожили российский флаг. Двух пехотинцев России, которые поднимали триколор, украинские военные обнаружили и также ликвидировали.

«В целом ситуация в Мирнограде - сложная. Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов», - добавили военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com