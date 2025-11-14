Артем Левшунов вошел в число лучших новичков НХЛ 14.11.2025, 16:52

Артем Левшунов

Фото: Getty Images

Белорусский защитник «Чикаго» стал одним из лидеров по ассистам.

Уроженец Жлобина, отпраздновавший в конце октября 20-й день рождения, ярко начал сезон за океаном.

Артем Левшунов был выбран на драфте НХЛ-2024 под рекордно высоким для белорусов вторым номером и в минувшем чемпионате дебютировал в НХЛ за «Чикаго», хотя преимущественно использовался в его фарм-клубе АХЛ - «Рокфорде». Тем не менее в межсезонье тренерский штаб иллинойсцев счел, что хоккеист заслуживает играть в главной команде, сообщает Smartpress.by.

Октябрьско-ноябрьский отрезок Левшунову пока удается очень хорошо. В 16 играх он заработал 9 результативных баллов, все они - передачи, голов пока в активе Артема нет. Однако с таким показателем он все равно входит в число лучших среди новичков в НХЛ.

Ни один другой новичок лиги не продемонстрировал больше ассистентских действий. Столько же голевых пасов - девять - у Ивана Демидова из «Монреаля».

