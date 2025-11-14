Азербайджан вызвал посла РФ 2 14.11.2025, 16:54

2,176

Из-за удара по Киеву.

Посла РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова в пятницу, 14 ноября, вызвали в МИД. Ему выразили протест из-за российского обстрела, который повредил азербайджанское посольство в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Во время встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа Искандер на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате ракетных и беспилотных атак на столицу Украины, город Киев, около 01:00 14 ноября, о чем ему была вручена соответствующая вербальная нота», — говорится в пресс-релизе.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что России поставили в известность, что в результате удара была полностью уничтожена ограда посольства. Также были повреждены сооружения, служебные авто, административное здание и консульский отдел.

Серьезный ущерб нанесен комплексу дипломатической миссии. О жертвах не сообщалось.

МИД отметил, что подобные ракетные обстрелы, которые противоречат нормам и принципам международного права, имели место и раньше.

