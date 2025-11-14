Азербайджан вызвал посла РФ

Азербайджан вызвал посла РФ2
- 14.11.2025, 16:54
Из-за удара по Киеву.
Посла РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова в пятницу, 14 ноября, вызвали в МИД. Ему выразили протест из-за российского обстрела, который повредил азербайджанское посольство в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Во время встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа Искандер на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате ракетных и беспилотных атак на столицу Украины, город Киев, около 01:00 14 ноября, о чем ему была вручена соответствующая вербальная нота», — говорится в пресс-релизе.
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство заявило, что России поставили в известность, что в результате удара была полностью уничтожена ограда посольства. Также были повреждены сооружения, служебные авто, административное здание и консульский отдел.
Серьезный ущерб нанесен комплексу дипломатической миссии. О жертвах не сообщалось.
МИД отметил, что подобные ракетные обстрелы, которые противоречат нормам и принципам международного права, имели место и раньше.