В Минске судят чиновницу Минздрава за крупную взятку 2 14.11.2025, 17:01

1,334

Она за деньги помогала коммерсантам выигрывать госзакупки на поставку лекарств.

В Минске будут судить бывшую начальницу управления Минздрава, которую обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии обвинения, экс-чиновница согласилась помочь представителям коммерческих компаний победить в госзакупке на поставку лекарственного средства. За это она получила денежное вознаграждение. В апреле 2025 года ей передали 5,2 тысячи долларов и две тысячи евро.

После этого женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело за взятку (ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса). Сумму взятки она выплатила государству в полном объеме.

До суда ее заключили под стражу. Оснований для изменения ей меры пресечения в прокуратуре не нашли.

