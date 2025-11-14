В Минске судят чиновницу Минздрава за крупную взятку

В Минске судят чиновницу Минздрава за крупную взятку2
- 14.11.2025, 17:01
Она за деньги помогала коммерсантам выигрывать госзакупки на поставку лекарств.
В Минске будут судить бывшую начальницу управления Минздрава, которую обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По версии обвинения, экс-чиновница согласилась помочь представителям коммерческих компаний победить в госзакупке на поставку лекарственного средства. За это она получила денежное вознаграждение. В апреле 2025 года ей передали 5,2 тысячи долларов и две тысячи евро.
После этого женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело за взятку (ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса). Сумму взятки она выплатила государству в полном объеме.
До суда ее заключили под стражу. Оснований для изменения ей меры пресечения в прокуратуре не нашли.