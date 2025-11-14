Белорусская таможня задержала крупную партию груш на границе с РФ

Белорусская таможня задержала крупную партию груш на границе с РФ1
- 14.11.2025, 17:12
Конфискованы десятки тонн фруктов.
Таможенники пресекли на белорусско-российской границе попытку незаконной транспортировки десятков тонн фруктов. Об этом сообщила пресс-служба Гостаможкомитета.
В течение одной оперативной недели сотрудники Витебской и Могилевской таможни пресекли три попытки несанкционированной транспортировки груш через белорусско-российский участок границы.
Общий вес задержанной продукции составил порядка 60 тонн, а ее оценочная стоимость превысила 450 тыс. белорусских рублей.
При проверке грузовых автомобилей, следовавших в направлении России, выяснилось, что ни один из перевозчиков не может предъявить таможенникам необходимый пакет сопроводительных документов.
Сертификаты, подтверждающие безопасность пищевой продукции для потребителей, также отсутствовали.
В отношении белорусских перевозчиков обеими таможнями уже начаты административные процессы по статье 13.12 КоАП Беларуси. Им грозят штрафы, которые могут достигать 50% от общей стоимости незаконно перемещаемого товара.