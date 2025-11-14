закрыть
Администрация Трампа готовится депортировать из США украинцев

  • 14.11.2025, 17:22
Администрация Трампа готовится депортировать из США украинцев

Около 80 человек.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать из страны несколько десятков украинцев уже в понедельник, 17 ноября. Об этом свидетельствует опубликованный приказ Министерства юстиции США, пишет Washington Post в пятницу, 14 ноября.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила изданию, что США планируют выселить около 80 граждан Украины «из-за нарушения законодательства». Она отметила, что американские власти работают над логистическими договоренностями по осуществлению депортации, учитывая отсутствие прямого авиасообщения с Украиной.

«Следует отметить, что депортация — это широко используемый правовой механизм, предусмотренный иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, применяемая ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия пребывания в Соединенных Штатах, независимо от их национальности», — сказала Стефанишина.

Советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности прокомментировал планы по депортации украинцев.

«США могут депортировать столько людей, сколько захотят. Мы найдем им хорошее применение», — сказал он.

