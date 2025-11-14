Экономист: Путин сломал хребет экономике РФ 14.11.2025, 17:33

Прекращение войны не поможет.

Независимый российский экономист Игорь Липсиц озвучил крайне мрачную оценку будущего своей страны, подчеркнув, что после 24 февраля 2022 года Россия утратила возможность вернуться к прежнему состоянию. По его словам, последствия войны оказались настолько разрушительными, что теперь государство обречено на движение по нисходящей траектории, пишет «Диалог».

«Россия, даже прекратив воевать, уже не вернется в точку ноль, откуда она может пойти в ту же прекрасную даль, куда она шла до 24 февраля 2022 года. Все! Она сломала себе хребет и дальше будет ползти на костылях по убогой дороге и к хорошему не придет», — заявил Липсиц.

Он подчеркивает, что Кремль, несмотря на истощение экономики, будет продолжать вкладывать ресурсы в войну, выкачивая деньги из гражданского сектора и увеличивая бедность населения.

Липсиц отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин стремится поддерживать военные расходы любой ценой, но реальная ситуация выходит из-под его контроля.

«Путин будет пытаться, конечно, сколько будет сил, финансировать войну бесконечно, отнимая деньги у гражданской экономики и загоняя в беду, в нищету массу россиян. Но только вопрос в том, что он не управляет экономикой — экономика живет по своим законам. И экономика России уже в крайней беде», — сообщил эксперт.

Он обращает внимание на данные официальной статистики: рост, о котором Кремль заявил в прошлом году, исчез.

«Посмотрите, даже Росстат дает последние месяцы нулевой темп роста. Не 4,3%, как в прошлом году Путин рассказывал, а просто 0! Вот картина такая», — сказал Липсиц.

По его словам, ситуация будет ухудшаться, и Россия вскоре столкнется не просто со стагнацией, а с падением: «И дальше будет только хуже, будет уже не ноль, а падение».

