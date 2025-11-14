закрыть
14 ноября 2025, пятница
Экономист: Путин сломал хребет экономике РФ

  • 14.11.2025, 17:33
Экономист: Путин сломал хребет экономике РФ

Прекращение войны не поможет.

Независимый российский экономист Игорь Липсиц озвучил крайне мрачную оценку будущего своей страны, подчеркнув, что после 24 февраля 2022 года Россия утратила возможность вернуться к прежнему состоянию. По его словам, последствия войны оказались настолько разрушительными, что теперь государство обречено на движение по нисходящей траектории, пишет «Диалог».

«Россия, даже прекратив воевать, уже не вернется в точку ноль, откуда она может пойти в ту же прекрасную даль, куда она шла до 24 февраля 2022 года. Все! Она сломала себе хребет и дальше будет ползти на костылях по убогой дороге и к хорошему не придет», — заявил Липсиц.

Он подчеркивает, что Кремль, несмотря на истощение экономики, будет продолжать вкладывать ресурсы в войну, выкачивая деньги из гражданского сектора и увеличивая бедность населения.

Липсиц отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин стремится поддерживать военные расходы любой ценой, но реальная ситуация выходит из-под его контроля.

«Путин будет пытаться, конечно, сколько будет сил, финансировать войну бесконечно, отнимая деньги у гражданской экономики и загоняя в беду, в нищету массу россиян. Но только вопрос в том, что он не управляет экономикой — экономика живет по своим законам. И экономика России уже в крайней беде», — сообщил эксперт.

Он обращает внимание на данные официальной статистики: рост, о котором Кремль заявил в прошлом году, исчез.

«Посмотрите, даже Росстат дает последние месяцы нулевой темп роста. Не 4,3%, как в прошлом году Путин рассказывал, а просто 0! Вот картина такая», — сказал Липсиц.

По его словам, ситуация будет ухудшаться, и Россия вскоре столкнется не просто со стагнацией, а с падением: «И дальше будет только хуже, будет уже не ноль, а падение».

