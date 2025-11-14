Журналиста Юрия Дудя приговорили к году и десяти месяцам тюрьмы 14.11.2025, 18:10

Юрий Дудь

Это первый реальный срок в России по «иноагентскому» делу.

Басманный районный суд Москвы признал журналиста Юрия Дудя виновным в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» и заочно назначил ему 1 год и 10 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщило столичное управление прокуратуры. Гособвинение запрашивало такой же срок и настаивало на признании отягчающим обстоятельством «мотива политической ненависти». Как подчеркивает «Медиазона», это первый случай назначения реального срока по данной статье.

Уголовное дело против Юрия Дудя возбудили 1 июля после серии административных дел — с 2024 года против журналиста составили четыре протокола за отсутствие маркировки «иноагент» в публикациях. Общая сумма штрафов составила 170 тысяч рублей.

22 июля суд заочно арестовал Дудя по «иноагентскому» делу, а уже 25 июля ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что журналиста могут проверить на «госизмену». Правоохранительные органы заподозрили его в «целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности». Основания не раскрывались, но информация появилась после выхода интервью Дудя с бывшим послом США Майклом Макфолом, которого называют одним из авторов санкционной политики в отношении России.

Юрий Дудь — бывший главный редактор Sports.ru и автор YouTube-канала «вДудь», имеющего более 10 миллионов подписчиков. Он известен интервью с политиками, деятелями культуры, журналистами и блогерами, а также документальными фильмами о социальных проблемах и ключевых событиях новейшей российской истории. После начала российского полномасштабного вторжения в Украину Дудь выступил против войны и покинул страну. 15 апреля 2022 года Минюст внес его в реестр «иностранных агентов».

В середине октября Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для «иноагентов». Теперь для возбуждения уголовного дела требуется не два административных нарушения в течение года, а одно. Поправки касаются обеих частей статьи 330.1 УК — об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» и о нарушении порядка деятельности. Максимальное наказание по обеим частям — до двух лет лишения свободы.

Инициатива об ужесточении была озвучена еще в июле спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он отмечал, что более 40% внесенных в реестр «иноагентов» игнорируют требования закона, не подают отчетность и не маркируют материалы. Володин ссылался на данные Верховного суда РФ, согласно которым количество административных дел по статье 19.34 КоАП выросло с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году.

В мае заместитель министра юстиции Олег Свириденко также высказался за усиление мер. Он заявлял, что штрафы в 30–50 тысяч рублей не оказывают нужного воздействия: «Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят», — говорил он на Петербургском международном юридическом форуме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com