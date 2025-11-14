Россия провела учения на границе с Литвой и Польшей

Россия провела учения на границе с Литвой и Польшей2
- 14.11.2025, 18:44
РФ тренировала высадку десанта.
Подразделение спецназа Балтийского флота провело учения в Калининградской области с высадкой парашютного десанта и отработкой захвата пленных. Как сообщает пресс-служба флота, военнослужащие десантировались с вертолета Ми-8 на управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет». После приземления спецназовцы отрабатывали «навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника», пишет The Moscow Times.
Десантирование выполнялось группами до 20 человек с высоты 800 метров в полной боевой экипировке, включая оружие и дополнительное снаряжение. В ходе учений активно применялись прицелы ночного видения и беспилотники коптерного типа, сообщает пресс-служба.
Учения проходят на фоне растущей обеспокоенности западных стран военной активностью России в регионе. Летом руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) предупреждал, что Москва может попытаться осуществить провокацию в балтийских странах, аналогичную аннексии Крыма в 2014 году, — не через масштабное вторжение, а за счет скрытой отправки сил без опознавательных знаков для захвата приграничных городов под предлогом защиты русскоязычного населения.
В феврале датская разведка сообщила, что Россия теоретически способна начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне подтвердил эту оценку, заявив, что Москва может атаковать страны Альянса уже через пять лет. В октябре начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон говорил, что французская армия должна быть готова к возможному столкновению с Россией в ближайшие три–четыре года.