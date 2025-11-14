В Таиланде пропал белорусский художник 14.11.2025, 18:55

Фото: nn.by

Семья опасается, что он мог попасть в один из мошеннических центров.

На платформе GoFundMe размещено обращение сестры художника Юлианы, где она сообщает, что Макар Малиновский пропал без вести в Таиланде около года назад. Семья опасается, что он мог попасть в один из мошеннических центров, пишет «Салiдарнасць».

Юлиана Малиновская пишет в обращении:

– Талантливый художник и музыкант, Макар — добрая душа, посвятившая свою жизнь тому, чтобы помогать другим обрести свой голос. В память о нашем покойном брате (Глеб Малиновский был убит неизвестными в Берлине в 2015 году, – прим.) он основал звукозаписывающий лейбл FOGLEB для поддержки творческих людей, испытывающих трудности. Получив стипендии на обучение в Италии и США, он стал успешным художником.

Сестра сообщает, что в последний раз родные общались с Макаром в середине ноября 2024 года:

– Почти год наша семья делала всё возможное в Беларуси и Польше, обращаясь к властям Таиланда, неправительственным организациям и посольствам, но безуспешно. Нам удалось нанять частного детектива в Таиланде, но, к сожалению, поиски не привели ни к обнаружению Макара, ни к какой-либо подтвержденной информации о его местонахождении.

Сейчас мы все больше опасаемся, что он мог попасть в один из мошеннических центров, действующих в регионе. Макар в то время искал работу и находился в уязвимом положении, что могло сделать его легкой добычей для эксплуатации.

На платформе GoFundMe идет сбор средств для найма еще одного частного детектива для работы над новыми зацепками по поиску белоруса.

