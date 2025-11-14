В Сеть попал интересный тест на образное мышление

В Сеть попал интересный тест на образное мышление1
- 14.11.2025, 19:12
Испытайте себя.
Образное мышление — это способность видеть не просто форму, а структуру, понимать, как части соединяются в целое и что скрыто за видимой поверхностью. Когда вы смотрите на пирамиду из кубиков, кто-то видит просто красивую фигуру, а кто-то мгновенно «собирает» в уме трёхмерную модель и точно знает, сколько в ней деталей, пишет «Вокруг света».
Этот тест как раз об этом: внимательно посмотрите на картинку 30 секунд, запомните, как устроена пирамида, и попробуйте определить, сколько блоков в ней на самом деле. Тут важно не просто считать — нужно «видеть» внутренний объём, представлять, что скрыто за передним рядом.
Сколько же блоков в этой пирамиде? Свой ответ напишите в комментариях.