14 ноября 2025, пятница, 19:21
В Сеть попал интересный тест на образное мышление

1
  • 14.11.2025, 19:12
В Сеть попал интересный тест на образное мышление

Испытайте себя.

Образное мышление — это способность видеть не просто форму, а структуру, понимать, как части соединяются в целое и что скрыто за видимой поверхностью. Когда вы смотрите на пирамиду из кубиков, кто-то видит просто красивую фигуру, а кто-то мгновенно «собирает» в уме трёхмерную модель и точно знает, сколько в ней деталей, пишет «Вокруг света».

Этот тест как раз об этом: внимательно посмотрите на картинку 30 секунд, запомните, как устроена пирамида, и попробуйте определить, сколько блоков в ней на самом деле. Тут важно не просто считать — нужно «видеть» внутренний объём, представлять, что скрыто за передним рядом.

Сколько же блоков в этой пирамиде? Свой ответ напишите в комментариях.

