В Сеть попал интересный тест на образное мышление 1 14.11.2025, 19:12

Испытайте себя.

Образное мышление — это способность видеть не просто форму, а структуру, понимать, как части соединяются в целое и что скрыто за видимой поверхностью. Когда вы смотрите на пирамиду из кубиков, кто-то видит просто красивую фигуру, а кто-то мгновенно «собирает» в уме трёхмерную модель и точно знает, сколько в ней деталей, пишет «Вокруг света».

Этот тест как раз об этом: внимательно посмотрите на картинку 30 секунд, запомните, как устроена пирамида, и попробуйте определить, сколько блоков в ней на самом деле. Тут важно не просто считать — нужно «видеть» внутренний объём, представлять, что скрыто за передним рядом.

Сколько же блоков в этой пирамиде? Свой ответ напишите в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com