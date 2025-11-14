Налоговики хотят, чтобы им «сливали» больше информации о белорусах 2 14.11.2025, 19:21

Банки, интернет-магазины и застройщиков хотят обязать это делать.

Банков и поставщиков платежных услуг хотят обязать передавать налоговой данные о переводах, которые беларусы отправляют за границу. Речь в том числе об электронных деньгах. Сейчас такие данные нужно сообщать, только если это переводы из-за рубежа, пишет «Зеркало».

Также налоговая хочет с 1 января 2027 года получать информацию от застройщиков о долевом возведении недвижимости — сколько физлица заплатили за нее. Речь об объектах:

- в отношении которых в истекшем календарном году застройщик передал документы для госрегистрации;

- принятых в эксплуатацию и оплаченных физлицами.

Новшество по страховкам и онлайн-покупкам

Минфин намерены обязать данные о взносах, которые люди внесли по договорам добровольного страхования. Как планируется, это нужно будет сделать до 1 апреля следующего года, который идет за отчетным.

Для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги и дистанционно продают товары в Беларуси, налоговики также хотят расширить список данных для «слива» по их запросу. Новый пункт — информация о платежах покупателей со счетов в белoрусских банках.

ПВТ и криптовалюты

Криптоплатформы, которые являются резидентами ПВТ, намерены обязать сообщать о сделках клиентов-физлиц на суммы более 150 тысяч рублей. Среди таких компаний значатся, к примеру, «ДФС» (площадка FINSTORE.by), «Прим Брокер» (сервис Broker. Finance).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com