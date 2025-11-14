Налоговики хотят, чтобы им «сливали» больше информации о белорусах

Налоговики хотят, чтобы им «сливали» больше информации о белорусах2
- 14.11.2025, 19:21
Банки, интернет-магазины и застройщиков хотят обязать это делать.
Банков и поставщиков платежных услуг хотят обязать передавать налоговой данные о переводах, которые беларусы отправляют за границу. Речь в том числе об электронных деньгах. Сейчас такие данные нужно сообщать, только если это переводы из-за рубежа, пишет «Зеркало».
Также налоговая хочет с 1 января 2027 года получать информацию от застройщиков о долевом возведении недвижимости — сколько физлица заплатили за нее. Речь об объектах:
- в отношении которых в истекшем календарном году застройщик передал документы для госрегистрации;
- принятых в эксплуатацию и оплаченных физлицами.
Новшество по страховкам и онлайн-покупкам
Минфин намерены обязать данные о взносах, которые люди внесли по договорам добровольного страхования. Как планируется, это нужно будет сделать до 1 апреля следующего года, который идет за отчетным.
Для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги и дистанционно продают товары в Беларуси, налоговики также хотят расширить список данных для «слива» по их запросу. Новый пункт — информация о платежах покупателей со счетов в белoрусских банках.
ПВТ и криптовалюты
Криптоплатформы, которые являются резидентами ПВТ, намерены обязать сообщать о сделках клиентов-физлиц на суммы более 150 тысяч рублей. Среди таких компаний значатся, к примеру, «ДФС» (площадка FINSTORE.by), «Прим Брокер» (сервис Broker. Finance).