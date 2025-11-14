закрыть
14 ноября 2025, пятница, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Налоговики хотят, чтобы им «сливали» больше информации о белорусах

2
  • 14.11.2025, 19:21
Налоговики хотят, чтобы им «сливали» больше информации о белорусах

Банки, интернет-магазины и застройщиков хотят обязать это делать.

Банков и поставщиков платежных услуг хотят обязать передавать налоговой данные о переводах, которые беларусы отправляют за границу. Речь в том числе об электронных деньгах. Сейчас такие данные нужно сообщать, только если это переводы из-за рубежа, пишет «Зеркало».

Также налоговая хочет с 1 января 2027 года получать информацию от застройщиков о долевом возведении недвижимости — сколько физлица заплатили за нее. Речь об объектах:

- в отношении которых в истекшем календарном году застройщик передал документы для госрегистрации;

- принятых в эксплуатацию и оплаченных физлицами.

Новшество по страховкам и онлайн-покупкам

Минфин намерены обязать данные о взносах, которые люди внесли по договорам добровольного страхования. Как планируется, это нужно будет сделать до 1 апреля следующего года, который идет за отчетным.

Для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги и дистанционно продают товары в Беларуси, налоговики также хотят расширить список данных для «слива» по их запросу. Новый пункт — информация о платежах покупателей со счетов в белoрусских банках.

ПВТ и криптовалюты

Криптоплатформы, которые являются резидентами ПВТ, намерены обязать сообщать о сделках клиентов-физлиц на суммы более 150 тысяч рублей. Среди таких компаний значатся, к примеру, «ДФС» (площадка FINSTORE.by), «Прим Брокер» (сервис Broker. Finance).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина