Украина запустила массовое производство перехватчика «Шахедов» 1 14.11.2025, 19:29

Octopus пошел в серию.

В Украине запустили в серийное производство дрон-перехватчик Octopus, который предназначен для противодействия российским ударным беспилотникам «Шахед». Первые производители уже получили технологию.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, три производителя получили необходимые для выпуска дронов Octopus технологии. Еще 11 производителей готовят производственные линии под них.

«Octopus - именно украинская технология перехвата «Шахедов», разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах», - напомнил министр.

Шмыгаль добавил, что запуск Octopus в серийное производство позволит как можно быстрее поставить дроны-перехватчики на защиту украинского неба от российских беспилотников.

«Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины», - резюмировал министр.

Отметим, что Octopus - это украинский малый беспилотный перехватчик, спроектированный для перехвата и уничтожения одноразовых ударных дронов типа «Шахед» и ему подобных. Система уже доказала свою эффективность на поле боя и стала основой для международной промышленной программы по массовому производству.

Дрон совместно производят Украина и Великобритания. Также Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ - однако неизвестно, идет ли речь именно об Octopus.

