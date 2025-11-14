закрыть
14 ноября 2025, пятница
МВД Польши утвердило возобновление работы двух погранпереходов на границе с Беларусью

  • 14.11.2025, 19:40
Фото: charter97.org

С 17 ноября.

В понедельник, 17 ноября, Польша восстановит движение на двух пограничных переходах с Беларусью. Министр внутренних дел и администрации Польши подписал соответствующее постановление 14 ноября.

Согласно документу, возобновляется работа переходов «Кузница- (с белорусской стороны — «Брузги») и «Бобровники» («Берестовица»).

Оба перехода будут открыты для пассажирского движения, а в Бобровниках также для ограниченного товарного движения.

