МВД Польши утвердило возобновление работы двух погранпереходов на границе с Беларусью
- 14.11.2025, 19:40
С 17 ноября.
В понедельник, 17 ноября, Польша восстановит движение на двух пограничных переходах с Беларусью. Министр внутренних дел и администрации Польши подписал соответствующее постановление 14 ноября.
Согласно документу, возобновляется работа переходов «Кузница- (с белорусской стороны — «Брузги») и «Бобровники» («Берестовица»).
Оба перехода будут открыты для пассажирского движения, а в Бобровниках также для ограниченного товарного движения.