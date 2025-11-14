Скандальный логистический центр в Ракове вновь выставили на торги 14.11.2025, 19:53

На этот раз со скидкой.

Транспортно-логистический центр в агрогородке Раков (Воложинский район) вновь выставили на аукцион. Начальную цену объекта снизили до 49,6 млн рублей, пишет «Зеркало».

Общая площадь объекта — 17 11 квадратных метров. На территории имеется котельная, охранный павильон, насосная станция.

Начальная стоимость центра с учетом НДС составляет 49 20 00,00 (14,5 млн долларов по курсу на 14 ноября). Торги назначены на 9 декабря.

Объект выставляют на торги не первый раз. В феврале 2025 года его пытались продать за 52,3 млн рублей (почти 17 млн долларов по курсу Нацбанка на тот момент).

Строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Ракове началось в мае 2010 года. Первую очередь объекта планировалось сдать в сентябре 2011 года, вторую — в октябре 2012 года, писало госагентство БЕЛТА.

В 2012—2014 годах ТЛЦ стал предметом спора между компаниями. Литовские партнеры требовали исключить Вячеслава Довнара, владельца «Белинтертранса», из состава учредителей компании «БелВингесЛогистик», которая владела центром. Но после полутора лет судебных разбирательств все права на центр отошли к тому самому Вячеславу Довнару. Среди претендентов на транспортно-логистический центр называли также «Алиди» и «Евроторг».

На протяжении последних нескольких лет бизнес-справочники и сайты с вакансиями сообщали, что по этому адресу находится логистическая компания «Остров чистоты», а также цех по ремонту комбайнов.

