«Заявления Лукашенко всё безумнее»1
- 14.11.2025, 20:35
- 1,762
На этот раз они касаются ученых.
Лукашенко поставил задачу перед белорусскими учеными. Диктатор потребовал создать востребованные изобретения.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили диктатору. Приводим некоторые из них:
«Колхозная наука нежизнеспособна на это по определению».
«Очень странные заявления. Мне одной кажется, что никто уже на эти речи внимания не обращает? По-моему, саботаж и по вертикали, и по горизонтали. Ведь пару дней назад был дан клич: писать шариковой ручкой на бумаге и пользоваться обычным телефоном».
«Сделайте мне говорит из д.рьма - пулю. Притом забесплатно. За это получите грамоту и значок. Все ломанулись делать, волосы назад. Страна ждет прорыва».
«До этого создавали невостребованные изобретения? Кто финансировал это народными деньгами?»
«Меня шокирует другое. Сидят все эти вертикальные и горизонтальные начальники НАН, слушают бред его, льстиво заглядывают ему в глаза и кивают, кивают, кивают... Ни один не возразит. Ни один не подаст заявление на увольнение по собственному желанию. От этого корыта их трактором не оттащишь».
«Заявления Лукашенко все безумнее и безумнее».