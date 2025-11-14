«Заявления Лукашенко всё безумнее» 1 14.11.2025, 20:35

На этот раз они касаются ученых.

Лукашенко поставил задачу перед белорусскими учеными. Диктатор потребовал создать востребованные изобретения.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Колхозная наука нежизнеспособна на это по определению».

«Очень странные заявления. Мне одной кажется, что никто уже на эти речи внимания не обращает? По-моему, саботаж и по вертикали, и по горизонтали. Ведь пару дней назад был дан клич: писать шариковой ручкой на бумаге и пользоваться обычным телефоном».

«Сделайте мне говорит из д.рьма - пулю. Притом забесплатно. За это получите грамоту и значок. Все ломанулись делать, волосы назад. Страна ждет прорыва».

«До этого создавали невостребованные изобретения? Кто финансировал это народными деньгами?»

«Меня шокирует другое. Сидят все эти вертикальные и горизонтальные начальники НАН, слушают бред его, льстиво заглядывают ему в глаза и кивают, кивают, кивают... Ни один не возразит. Ни один не подаст заявление на увольнение по собственному желанию. От этого корыта их трактором не оттащишь».

«Заявления Лукашенко все безумнее и безумнее».

