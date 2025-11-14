Каллас: ЕС работает над новым пакетом санкций против РФ 2 14.11.2025, 20:55

Следующий санкционный пакет ЕС станет уже 20-ым.

ЕС приступил к подготовке нового санкционного пакета в ответ на продолжающееся российское вооруженное вторжение в Украину. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) и его европейскими коллегами в Берлине в пятницу, 14 ноября, пишет «Немецкая волна».

- Войны проигрывает тот, у кого первым заканчиваются деньги или солдаты, - подчеркнула Каллас. По ее словам, необходимо продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций. Она также отметила, что последние ограничительные меры США, введенные администрацией президента Дональда Трампа против российских нефтяных компаний, усиливают это давление.

По словам Каллас, санкции работают эффективнее, когда они скоординированы с действиями международных партнеров. Новые американские санкции уже лишают Россию ресурсов для ведения войны против Украины, указала глава европейской дипломатии.

Возможные дальнейшие меры

Следующий санкционный пакет ЕС станет уже двадцатым с начала российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года. Девятнадцатый вступил в силу в октябре и, как и американские ограничения, направлен прежде всего на сокращение доходов России от продажи газа и нефти.

Согласно принятым мерам, полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу в 2027 году - на год раньше, чем планировалось. Кроме того, введены дополнительные ограничения в финансовом секторе, торговой сфере и на передвижение российских дипломатов внутри ЕС.

Каллас в Берлине не стала раскрывать детали возможных мер двадцатого пакета. Однако, по данным брюссельских дипломатов, обсуждается включение в санкционный список новых российских энергетических компаний и судов так называемого российского "теневого флота".

