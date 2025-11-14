Новый атомный энергоблок БелАЭС не решит проблемы, а создаст новые 4 14.11.2025, 21:30

Кредитная нагрузка еще больше вырастет.

Белорусские власти решили построить третий энергоблок на БелАЭС. При этом они не отказываются от идеи в будущем возвести еще один атомный проект в Могилевской области. Однако нынешнее производство электроэнергии полностью покрывает спрос, причем во многом за счет стимулирования роста потребления электричества, чтобы не образовывалось его излишков.

«Зеркало» спросило эксперта в области энергетики, нужны ли нам дополнительные атомные мощности. Также мы напоминаем о двух важных аргументах, которые позволяют увидеть, что дополнительные атомные мощности могут стать скорее бременем, чем ответом на реальные потребности.

Нужно ли белoрусам больше электроэнергии?

«По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди — сооружения третьего энергоблока, — сообщил 14 ноября вице-премьер Виктор Каранкевич. — И параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить (на тему того. — Прим. ред.), где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики) развитие атомной энергетики и именно в Могилевском регионе».

Из его слов следует, что решение о создании на БелАЭС третьего энергоблока уже принято.

Исходя из объема энергетического рынка, Беларуси не нужен еще один блок АЭС, отметил специалист отдела энергетической безопасности iSANS Евгений Макарчук. Ранее, судя по данным на 2022 год, при работе двух блоков станции могли образовываться излишки электроэнергии — в среднем около 5% от всего производства. Но с тех пор власти активно стимулировали увеличение потребления электричества, в том числе для отопления. Сейчас статистика по этому сектору во многом скрыта, однако эксперт не исключает, что теперь лишней электроэнергии нет. Тем не менее это вовсе не значит, что Беларуси нужен еще один блок АЭС, ведь получается, что нынешние объемы производства электричества справляются даже с выросшим спросом.

— Хутчэй за ўсё, мы толькі зараз выйшлі на нармальныя рэжымы работы з двума блокамі. Попыт на электраэнергію зараз расце ў асноўным за лік рознага роду стымулаў. Субсідуецца спажыванне на электраацяпленне. Ёсць спецыяльныя тарыфы для майнінга. То-бок мы плацім, каб спажыванне электраэнергіі павялічвалася. Калі зможам плаціць за гэта і далей, можа, запыт на электраэнергію і будзе расці. Але не зразумела, для чаго гэта робіцца, — комментирует Евгений Макарчук.

Как сообщали госмедиа со ссылкой на Минэнергетики, в 2024-м потребление электричества предприятиями и населением составило 43,2 млрд кВт•ч. Это на 5% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд. При этом 40% спроса покрывала АЭС.

После строительства нового энергоблока производство электроэнергии превысит потребности внутреннего рынка. При этом экспортировать излишки некуда.

Станцию построили, а от газа зависимость не снизилась

Белoрусские чиновники обещали, что работа двух энергоблоков позволит замещать 4,5 млрд кубов газа ежегодно, снижая зависимость от этого энергоресурса.

Однако в прошлом году Беларусь импортировала 17 млрд кубометров российского газа. В это время АЭС уже работала на полную мощность. При этом в 2020 году страна потребила 18,766 млрд кубических метров, а в 2021-м — 19 млрд. Следовательно, снижение потребления газа произошло всего на 2 млрд кубов, если сравнивать с 2021-м, и еще меньше в сравнении с 2020-м. Это значительно более скромные показатели, чем обещали чиновники.

При этом Лукашенко в сентябре этого года заявил, что наша страна продолжит закупать в России те же объемы газа. Иными словами, о дальнейшем снижении зависимости от этого сырья и от единственного его поставщика речи не идет. Что делает некорректными заявление диктатора о том, что БелАЭС — это «способ обеспечения суверенитета и независимости».

Кредитная нагрузка еще больше вырастет

АЭС строили по большей части за российский кредит. По договоренности только десятую часть от стоимости проекта должны были оплатить за счет денег белoрусов. Всего на строительство БелАЭС выделили 6,838 млрд долларов. Из них 5,36 млрд — это российский заем.

Уточним, что речь идет именно о самой станции, однако на белoрусский бюджет легли большие траты на создание сопутствующей инфраструктуры, а также на возведение резервных мощностей. Достоверно оценить эти траты если и возможно, то довольно затруднительно, потому что многие решения принимаются непрозрачно и без отчетности, а также потому что часть вложений, например в дороги, используется не только для АЭС.

Согласно договорам, белoрусские власти должны были начать платить по займу через полгода после завершения строительства АЭС, а именно — после введения второго блока в эксплуатацию. Он заработал в полную силу 1 ноября 2023 года. Следовательно, 1 апреля 2024-го должны были начаться выплаты по основному долгу. Официально власти не комментировали этот вопрос, однако в публичном доступе не было двусторонних документов, которыми бы Минску давали отсрочку по этим обязательствам. Судя по довольно большим суммам выплат по внешнему госдолгу, можно предположить, что наша страна выплачивает их.

Вероятно, в связи с этим обещанного чиновниками снижения тарифов на электроэнергию не произошло.

Эта длинная подводка к тому, что белoрусы сейчас по сути платят не только за электроэнергию, которую производит в том числе атомная станция, но также и за кредит, за счет которого ее построили. А создание нового энергоблока, скорее всего, тоже будет финансироваться за счет российского кредита. Во всяком случае Лукашенко неоднократно сокрушался, что Минск так и не смог использовать всю сумму, которую Москва изначально готова была дать в долг на этот проект (10,5 млрд долларов) — и пытался придумать, на что еще можно пустить эти деньги. «За остальные мы в принципе два блока можем построить», — заявил Лукашенко.

Следовательно, новый энергоблок добавит нагрузку на белoрусский бюджет, а значит, и на налогоплательщиков.

Опираясь на прежние исследования, в прошлом году Евгений Макарчук пришел к выводу, что себестоимость электроэнергии, произведенной на АЭС, составляла 6−6,3 цента за кВт•ч. В 2023 году тарифы на электроэнергию были девять центов за кВт•ч. С учетом снижения цены на природный газ до 128,5 доллара за кубометр вероятно, что себестоимость генерации в энергосистеме была 3,8 цента, рассчитал эксперт в более ранней статье на isans.org. «Производство электроэнергии по шесть центов за киловатт-час, в то время как на других станциях можно производить по 3,8, — это и есть «очень-очень выгодно», — иронизировал эксперт в области энергетики.

— Мы видим, что сегодняшняя АЭС не окупается. Соответственно, она сама выплачивать кредит [который брали на ее строительство] не сможет, — отмечал тогда эксперт, указывая, что и вторая АЭС — если бы ее решили строить, тоже не смогла бы с этим справляться.

