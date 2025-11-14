В белорусских лесах все еще собирают грибы ведрами 14.11.2025, 22:22

Грибной сезон будто не собирается заканчиваться.

В Беларуси уже ноябрь и снег на носу, но грибной сезон будто не собирается заканчиваться. В сообществах грибников появляются фото с полными ведрами, огромными шляпками и свежими находками: опятами, польскими боровиками, зеленками и рядовками. Говорят, если повезет, по-прежнему можно насобирать лисичек к картошке, передает «Белсат».

Вот это ведерко набрали в окрестностях Бобруйска 13 ноября. «С белыми полный пролет, а вот польских море! Очень много маленьких. Есть и зеленочки-поделеночки, красивые крепкие сыроежки, вешенки, зонтики. При желании можно набрать маслят. Случайно найденные рыжики заставили глаза дергаться. Ох, забыла про опята! Они вообще везде и повсюду! И маленькие и большие. Ну а беленький – один, пойдет с польскими в жаркую для аромата хотя бы», – написала местная жительница.

13 ноября, Бобруйский район. «Сегодня ехала специально за опятами. На вырубках их нет или только ножки от срезанных. Собирала одиночки по лесу. Местами опят достаточно много. Если брать большие, то три корзины легко бы получилось. Но я брала только маленькие и средние. По дороге собрала полячков-красавчиков, немного маслят, зеленок и зонтиков. В лесу сегодня было чудесно!» – отмечает вторая местная жительница.

Сенненский район 13 ноября. «Похоже на завершение грибного сезона, но лес еще не отпускает. Удивили огромные то ли моховики, то ли польские на вспаханной просеке. Были зеленки и подзеленки, лисички», – говорит грибник.

Польские боровики, Брест, 13 ноября.

Солигорский район, 13 ноября. «Рядовка штриховатая сегодня была в приоритете. Встречал и брал маслята, растут опята (но немного), польские, встретил рыжика и масленка желто-бурого. В целом в нашем регионе грибы пошли на спад», – говорит местный житель.

Польские боровики, собранные 12 ноября в Речице Столинского района.

А это улов за 12 ноября в Калинковичском районе. Хозяйка показала некоторые в разрезе – чистые грибы.

Узденский район, 12 ноября. «Опята растут в лесу и хватает маленьких», – говорит местный житель.

Судя по множеству фотографий, Бобруйск (и окрестности) в это время – грибная столица Беларуси. Вот эти три ведерка были собраны около Бобруйска 12 ноября.

Гомельский район, 12 ноября. «Сегодня была в лесу, мама попросила свозить за опятами. Вроде и место знакомое, а грибов почти нет. Вот и думаю, то ли за выходные все выгребли, то ли они уже отходят и их просто там нет. В улове – сыроежки, польские белые грибы и опята, нашли с трудом немного», – рассказала женщина.

Стародорожский район, 12 ноября. «Три часа – примерно 40 литров», – хвастается грибник.

Обычно пик грибного сезона приходится на август – сентябрь, но опытные грибники уверяют: в лес можно ходить и в ноябре – декабре. Все зависит от погоды. Ключевой фактор для роста грибов –температура воздуха. Если столбик термометра не опускается ниже + 5... + 7 °С, а погода остается влажной, грибница продолжает плодоносить.

