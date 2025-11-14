закрыть
Румыния вызвала «на ковер» посла России

  • 14.11.2025, 22:32
Из-за падения российского дрона на своей территории.

Посла России в Бухаресте в пятницу вызвали в Министерство иностранных дел Румынии в связи с падением российского дрона на румынской территории.

Об этом говорится в сообщении МИД Румынии.

Во время вызова послу РФ предоставили «очевидные, обширные и веские доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских вооруженных сил в ночь с 10 на 11 ноября 2025 года».

«Обломки, изъятые румынскими властями с места падения летательного аппарата, несомненно подтверждают его принадлежность и участие в массовых атаках той ночью против гражданской инфраструктуры Украины, расположенной вблизи границы с Румынией», – говорится в сообщении.

Румынская сторона выразила России протест против действий, которые нарушают суверенитет Румынии и происходят не впервые, добавило румынское внешнеполитическое ведомство.

«Было отмечено, что Румыния имеет право принимать необходимые законные меры для защиты своих граждан и территории, в том числе с помощью всего спектра политических инструментов, включая санкции», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что румынские военные из-за неблагоприятных погодных условий не смогли поднять в воздух истребители для потенциального сбития российских дронов.

