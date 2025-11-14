Директор льнозавода - новой главе «Беллегпрома»: А чем платить зарплату, налоги?
- 14.11.2025, 22:41
Руководитель предприятия пожаловался на отсутствие сбыта продукции.
Директор ОАО «Верхнедвинский льнозавод» Дмитрий Неспляк пришел на прием к новой главе концерна «Беллегпром» Надежде Лазаревич. Он рассказал, что не может реализовать 30 тонн длинного льноволокна.
С коротким нет проблем, все забирает Оршанский льнокомбинат и ОАО «Гронитекс», а длинное не могут продать второй месяц, приводят слова директора льнозавода Витебские вести, заметила «Салідарнасць».
– На предприятии нет запаса прочности. В прошлом году смогли рассчитаться с долгами и сегодня работаем, как говорится, с колес. Выполнили госзаказ, последние три года полностью справляемся с заданиями.
Согласно постановлению, длинное волокно помимо госзаказа должны продавать на бирже по экспортной цене. Прошло уже шесть торгов, и покупателей нет. Цена нашего волокна дороже европейского. Если нет реализации – нет и доходов.
А чем платить зарплату, налоги? Оршанский льнокомбинат согласен забрать нашу продукцию, но по цене, которая принесет нам убытки.
Сообщается, что Надежда Лазаревич обещала помочь предприятию выйти из сложного положения. О том, каким образом будет решена проблема, издание не сообщает. Не исключено, что власти прибегнут к традиционному способу – окажут неэффективному предприятию помощь из бюджета.
Борьбу за лен Лукашенко ведет с 2003 года. Тогда по его поручению Совмин утвердил мероприятия по развитию льноводства в рамках программы «О дополнительных мерах по развитию льноводства в стране на 2004 – 2006 годы».
А вот цитата правителя 2013-го года: «Убежден, что сто процентов наш лен будут брать на экспорт и, как говорят в народе, отрывать с руками и ногами».
В 2017-м году правитель требовал превратить льноводческую отрасль в «золотую жилу».
И вот, в 2025-м директор льнозавода ходит на поклон к главе «Беллегпрома», потому что не может продать на бирже продукцию, которая по итогу оказалась дороже европейской.