Украина финализирует еще одну историческую сделку по боевой авиации
- 14.11.2025, 23:26
- 1,038
Об этом заявил Зеленский.
Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский напомнил, что на этой неделе государства Северной Европы и Балтии договорились предоставить 500 миллионов долларов на программу PURL - для поставки Украине американского вооружения. Это существенно поможет сдерживать атаки россиян.
- Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации - готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше - историческое соглашение, - заверил украинский президент.