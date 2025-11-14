Сборная Беларуси по футболу, которая застряла на польской границе, прилетела в Данию
- 14.11.2025, 23:44
Спортсмены провели в пути более суток.
Сборная Беларуси по футболу, которая отстояла в многочасовой очереди на польской границе, прилетела в Данию. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ.
«Более суток в пути. Минск — Варшава, Варшава — Копенгаген. Национальная сборная Беларуси прибыла в Данию. Быстрое заселение и выезд на предыгровую тренировку на стадион «Паркен», — сообщили в федерации.
Напомним, 14 ноября стало известно, что национальная сборная Беларуси по футболу изменила первоначальный маршрут в Данию через Вильнюс из-за закрытия Литвой границы и поехала через Варшаву. В итоге команда застряла на польской границе по пути в Копенгаген, где должна сыграть выездной матч квалификации чемпионата мира — 2026 против Дании.
Из-за многочасового ожидания график дальнейшего путешествия оказался сорван. АБФФ пришлось оперативно согласовывать перенос времени вылета чартерного рейса Варшава — Копенгаген, который был заранее арендован для максимально комфортной доставки сборной к матчу.