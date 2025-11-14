закрыть
15 ноября 2025, суббота, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сборная Беларуси по футболу, которая застряла на польской границе, прилетела в Данию

  • 14.11.2025, 23:44
Сборная Беларуси по футболу, которая застряла на польской границе, прилетела в Данию

Спортсмены провели в пути более суток.

Сборная Беларуси по футболу, которая отстояла в многочасовой очереди на польской границе, прилетела в Данию. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ.

«Более суток в пути. Минск — Варшава, Варшава — Копенгаген. Национальная сборная Беларуси прибыла в Данию. Быстрое заселение и выезд на предыгровую тренировку на стадион «Паркен», — сообщили в федерации.

Напомним, 14 ноября стало известно, что национальная сборная Беларуси по футболу изменила первоначальный маршрут в Данию через Вильнюс из-за закрытия Литвой границы и поехала через Варшаву. В итоге команда застряла на польской границе по пути в Копенгаген, где должна сыграть выездной матч квалификации чемпионата мира — 2026 против Дании.

Из-за многочасового ожидания график дальнейшего путешествия оказался сорван. АБФФ пришлось оперативно согласовывать перенос времени вылета чартерного рейса Варшава — Копенгаген, который был заранее арендован для максимально комфортной доставки сборной к матчу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина