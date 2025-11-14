Сборная Беларуси по футболу, которая застряла на польской границе, прилетела в Данию 14.11.2025, 23:44

Спортсмены провели в пути более суток.

Сборная Беларуси по футболу, которая отстояла в многочасовой очереди на польской границе, прилетела в Данию. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ.

«Более суток в пути. Минск — Варшава, Варшава — Копенгаген. Национальная сборная Беларуси прибыла в Данию. Быстрое заселение и выезд на предыгровую тренировку на стадион «Паркен», — сообщили в федерации.

Напомним, 14 ноября стало известно, что национальная сборная Беларуси по футболу изменила первоначальный маршрут в Данию через Вильнюс из-за закрытия Литвой границы и поехала через Варшаву. В итоге команда застряла на польской границе по пути в Копенгаген, где должна сыграть выездной матч квалификации чемпионата мира — 2026 против Дании.

Из-за многочасового ожидания график дальнейшего путешествия оказался сорван. АБФФ пришлось оперативно согласовывать перенос времени вылета чартерного рейса Варшава — Копенгаген, который был заранее арендован для максимально комфортной доставки сборной к матчу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com