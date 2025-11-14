Мерц призвал использовать активы РФ для поддержки Украины 14.11.2025, 23:53

Канцлер ФРГ заявил, что Украина должна быть обеспечена средствами для долгосрочной обороны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) за несколько недель до саммита Евросоюза призвал, наконец, использовать замороженные в Евросоюзе российские государственные активы для поддержки Украины, пишет «Немецкая волна».

- Украина должна быть в долгосрочном плане обеспечена необходимыми финансовыми ресурсами для борьбы против российского агрессора, - сказал Мерц в пятницу, 14 ноября, после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

- Это для нас высокий приоритет, высший приоритет, - подчеркнул глава федерального правительства, добавив, что он «почти каждый день» ведет переговоры на эту тему с Еврокомиссией и государствами - членами ЕС.

Мерц отметил, что Германия и Кипр разделяют мнение о необходимости использовать эти активы для дальнейшей поддержки Украины. По его словам, Еврокомиссия в настоящее время изучает внесенные им предложения. Агентство dpa в данной связи напоминает, что 27 государствам ЕС не удалось договориться по использованию активов РФ на саммите в октябре, и теперь они рассчитывают достичь прорыва на встрече в декабре.

Спор вокруг механизма использования активов

Против использования российских активов для поддержки Украины выступает в первую очередь Бельгия , на территории которой находится большая часть замороженных средств РФ. Однако президент Кипра также подчеркнул, что решение по активам должно быть юридически безупречным.

План предусматривает использование замороженных российских государственных активов через сложный механизм для выпуска облигаций ЕС, которые затем должны быть переданы Украине. Европейские страны, в том числе Германия , при этом подчеркивают, что речь о конфискации российских денег не идет.

Фридрих Мерц, в ходе встречи с президентом Кипра в Берлине, также заявил, что Евросоюз намерен систематически противодействовать попыткам обхода санкций, введенных против России.

- Мы будем закрывать одну лазейку за другой, и об этом знает и турецкое правительство, - сказал канцлер, комментируя обвинения в том, что Россия получает через Турцию товары, доступ к которым, в соответствии с санкциями ЕС, ей запрещен.

