Минчанин решил купить двушку в «Новой Боровой», но присмотрелся к генплану 15.11.2025, 3:40

Там его ждал сюрприз.

Александр (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) задумался о покупке новой квартиры осенью 2023 года. Говорит, пришло время расширяться, поэтому первым делом стали рассматривать с супругой варианты побольше. «Новой Боровая» привлекла минчанина не только современной застройкой, но и развитой инфраструктурой. «Садики и школы переполнены, но в целом это проблема всех относительно молодых районов, поэтому для нас это не критично», — рассуждает в беседе с Onliner минчанин.

— Изначально мы хотели переехать в «Центральный парк», но квартиры, которые были на тот момент в продаже, нас не устраивали, — продолжает Александр. — В мае 25-го узнали про старт продаж дома № 4.9 в «Авиа-квартале». В нем нашлась подходящая двушка на 65,7 метра, которая стоила 95 тысяч долларов по курсу. Мы, недолго думая, решили забронировать квартиру. Как нам пояснили в отделе продаж, основной договор на покупку «квадратов» будет заключен чуть позже, когда новостройка будет готова на 15%. Ориентир по срокам — август 25-го. В итоге даты переносили несколько раз. Последний озвученный застройщиком срок — не позднее декабря текущего года. Я забеспокоился, стал искать информацию в интернете и случайно узнал о том, что в проекте «Авиа-квартала» есть территория, которая отдана под техобслуживание квартала. Находится этот участок земли вблизи домов № 4.9, № 4.8 и № 4.10.

Александр утверждает, что изначально никто об этом не говорил. «В генплане отмечена эта зона, но в офисе продаж уверяли: строить в этом месте ничего не планируют», — говорит минчанин.

— Уже после того, как в продаже появилось жилье в доме № 4.9, информацию на сайте обновили, и стало очевидно, что под окнами новостроек появится комплекс очистных сооружения биологической очистки. На мой взгляд, это может сказаться на условиях проживания в данном районе. Потянет ли в целом данная локальная очистная станция обслуживание четырех многоквартирных домов? Почему именно эти новостройки подключат к ЛОС и что будет с остальными домами в «Авиа-квартале»? Где гарантии, что это все временно? Как и когда будет проходить демонтаж? — обеспокоен будущий дольщик.

По словам Александра, он обращался к представителям «А-100 Девелопмент» с просьбой прояснить ситуацию по данным вопросам. Вот что там ответили:

«Мы внимательно изучили ваши вопросы, касающиеся строительства автономного инженерного сооружения на окраине „Авиа-квартала“. К реализации этого проекта мы подходим с максимальной ответственностью и сообщаем, что такой проект будет реализовываться с применением передового международного опыта (размещение под землей, в отдалении от жилой застройки, с использованием инновационного оборудования, а также применение современных методов очистки). Такие автономные инженерные сооружения хорошо зарекомендовали себя как безопасные и эффективные. Добавим, что вопрос размещения локального очистного сооружения временный: впоследствии оборудование будет демонтировано, а район планируется переключить на сети города. Сооружение будет представлять собой технологичную и абсолютно безопасную систему очистки, а весь комплекс будет расположен глубоко под землей, за пределами жилой застройки, и отделен от квартала многоуровневой буферной зоной. Зона включает лесной массив, ограждение, пешеходную дорогу и зону благоустройства. На поверхности останется лишь одно техническое строение высотой не более 3 метров. К тому же сооружение будет оснащено новым оборудованием. Строительство будет осуществляться в строгом соответствии со всеми действующими санитарными и строительными нормативами. На основе нашего многолетнего опыта и экспертизы отметим, что подобные объекты, реализованные с применением передовых технологий, не вызывают дискомфорта у жителей и обеспечивают безупречную эксплуатацию», — объяснили в стройорганизации.

«Проект локальных очистных сооружений для ЖК полностью соответствует всем требованиям»

Журналисты обратились в «А-100 Девелопмент», чтобы подробнее узнать о грядущей стройке очистной станции вблизи новостроек и действительно ли это решение временное.

— По закону в случае, если подключиться к центральным системам невозможно или временно невозможно, застройщик обязан реализовать локальные очистные сооружения, чтобы обеспечить жителям качественный уровень жизни, — объясняют в стройорганизации. — На этапе строительства локальных очистных сооружений мы сразу выполняем работы по устройству наружных сетей до места их будущего подключения к существующей сети. Такое решение позволит выполнить подключение к централизованной сети в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, когда это станет возможным. После этого будет обеспечен демонтаж локальных очистных сооружений и рекультивация земель.

По словам предствителя компании застройщика, проект локальных очистных сооружений для жилого квартала полностью соответствует всем требованиям санитарных, строительных и экологических норм.

— Благодаря использованию современных технологий мы строим временные локальные очистные сооружения, которые не будут влиять на окружающую среду и жителей. На этой подземной станции будут использоваться современные способы очистки стоков с последующей доочисткой на фильтрах тонкой очистки и обеззараживанием ультрафиолетом. Кроме того, первичные отстойники, которые обычно являются источниками запаха, отсутствуют. Наземный контейнер с размещенными внутри механическими решетками и технологическим оборудованием оснащен вентиляцией с фильтрами очистки воздуха. Для того чтобы уменьшить шум, будет использоваться специальная система глушения шума. Очистные сооружения будут находиться под землей, над ними расположится благоустроенная площадка. К созданию этого комплекса на территории квартала мы подходим со всей ответственностью и понимаем, что нам важно создать качественную среду жизни в «Новой Боровой», — подытожили в стройорганизации.

