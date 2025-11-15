В Беларуси запретили популярные витамины и минералы 15.11.2025, 6:00

Минздрав заявил, что они не соответствовали требованиям.

Минздрав запретил ввоз и продажу БАДов из России из-за их несоответствия требованиям.

Под запрет попали БАДы российских производителей:

- «Витамин D3 2000 МЕ» и «Витамин D3 + К2» от ООО «Биофарм» – Vitamin D3K2 2000ME и «Селен / Selenium» производства ООО «Жива Продукт Про»;

- «Витамины D3+K2 GLS» производства ООО «Глобал Хэлфкеар»;

- «Вiotin (Биотин)» производства ООО «Сапплемент групп»;

- «Витамин D3 МАКС (Vitamin D3 MAX)» производства ООО «ВинЛаб Нутришин».

По данным экспертов Минздрава, у этих БАДов рекомендуемые суточные нормы витаминов и минералов значительно превышают уровни потребления, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством ЕврАзЭС.

Минздрав сообщает, что большинство БАДов продаются на онлайн-платформах маркетплейсов Wildberries и Озон без рецептов, хотя «предлагаемые производителями дозировки витаминов являются терапевтическими и назначаются исключительно врачом», – напомнил Минздрав.

«При выборе БАД тщательно изучайте информацию о продукте, не поддавайтесь маркетинговым уловкам некоторых недобросовестных производителей и поставщиков. Здоровье – главная ценность», – пишет ведомство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com