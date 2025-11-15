В Беларуси запретили популярные витамины и минералы
- 15.11.2025, 6:00
Минздрав заявил, что они не соответствовали требованиям.
Минздрав запретил ввоз и продажу БАДов из России из-за их несоответствия требованиям.
Под запрет попали БАДы российских производителей:
- «Витамин D3 2000 МЕ» и «Витамин D3 + К2» от ООО «Биофарм» – Vitamin D3K2 2000ME и «Селен / Selenium» производства ООО «Жива Продукт Про»;
- «Витамины D3+K2 GLS» производства ООО «Глобал Хэлфкеар»;
- «Вiotin (Биотин)» производства ООО «Сапплемент групп»;
- «Витамин D3 МАКС (Vitamin D3 MAX)» производства ООО «ВинЛаб Нутришин».
По данным экспертов Минздрава, у этих БАДов рекомендуемые суточные нормы витаминов и минералов значительно превышают уровни потребления, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством ЕврАзЭС.
Минздрав сообщает, что большинство БАДов продаются на онлайн-платформах маркетплейсов Wildberries и Озон без рецептов, хотя «предлагаемые производителями дозировки витаминов являются терапевтическими и назначаются исключительно врачом», – напомнил Минздрав.
«При выборе БАД тщательно изучайте информацию о продукте, не поддавайтесь маркетинговым уловкам некоторых недобросовестных производителей и поставщиков. Здоровье – главная ценность», – пишет ведомство.