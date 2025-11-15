У КНДР закончились снаряды для армии РФ 15.11.2025, 8:45

3,308

В ход пошло то, что нуждается в ремонте.

Северная Корея исчерпала свои запасы снарядов для поставок Москве, о чем свидетельствует статистика за последний период. При этом Пхеньян запустил массовое производство FPV-дронов.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Reuters.

КНДР сократила объемы поставок в Россию

Миллионы артиллерийских снарядов из КНДР помогли России поддерживать темп стрельбы на фронте в 2024 году, но в этом году количество поставок сократилось более чем вдвое.

Причина сокращения поставок, как говорит Скибицкий - Пхеньян исчерпал запасы снарядов для РФ. Он также назвал объем боеприпасов, который Северная Корея отправила Москве с 2023 года - речь идет о 6,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Замглавы ГУР МО утверждает: в сентябре этого года не было зафиксировано никаких поставок снарядов в Россию из КНДР, но некоторые отправили в октябре. Однако около половины боеприпасов за последний месяц оказались настолько старыми, что их нужно было отправить на заводы в РФ для усовершенствования.

Пхеньян запустил массовое производство FPV-дронов

Скибицкий также добавил, что Северная Корея на своей территории начала массовое производство FPV-дронов, а также более крупных боевых беспилотников средней дальности, хотя масштабы не уточнил.

«Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории», - сказал он.

Reuters напоминает, как тысячи северокорейских военных в прошлом году воевали вместе с россиянами в Курской области после вторжения Украины, чтобы попытаться ослабить давление на свои силы в других местах и создать рычаги влияния в мирных переговорах.

Северная Корея признала свое участие в событиях в Украине, утверждая, что ее роль «помогает сохранить мир в мире перед лицом агрессии Запада». Однако КНДР не предоставила никаких подробностей и не ответила на запросы о комментариях относительно своего участия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com