Трамп намерен судиться с BBC 15.11.2025, 9:22

Дональд Трамп

Несмотря на извинения компании.

Президент США Дональд Трамп будет судиться с BBC даже несмотря на то, что корпорация извинилась за монтаж его выступления.

Об этом сообщает BBC.

В ходе общения с прессой журналисты вновь подняли вопросе о скандале с BBC (речь идет о смонтированном выступлении Трампа, из-за чего сложилось впечатление, что он призывает захватить Конгресс США в 2021 году).

В частности, Трамп похвалил представителя The Telegraph за разоблачение ситуации с документальным фильмом BBC, добавив, что журналисты газеты оказали большую услугу.

«Вы оказали большую услугу многим странам, многим хорошим людям... разоблачив, что такое фейковые новости. То, что сделало BBC - никто бы даже не подумал, что такое возможно. Они буквально изменили слова, выходящие из моего рта», - сказал президент США.

После журналисты общаясь с Трампом отметили, что BBC на днях извинилось за ошибку, но при этом отказалось выплачивать ему компенсацию. По этой причине главу Белого спросили, достаточно ли извинений, на что Трамп все равно заявил о намерении судиться.

«Мы подадим на них в суд на сумму от 1 до 5 млрд долларов, вероятно, на следующей неделе... Думаю, мне придется (предпринять юридические действия - ред.). Если это не сделать, то это не остановит повторение с другими людьми», - отметил лидер США.

Что предшествовало

9 ноября гендиректор BBC Тим Дэви и гендиректор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.

Согласно служебной записке BBC, с которой ознакомились The Telegraph, документальный фильм Panorama содержал отредактированную речь Трампа, что ввело зрителей в заблуждение. Компания смонтировала две части речи президента, из-за чего сложилось впечатление, что он призывает захватить Конгресс США в 2021 году.

Таким образом, 9 ноября Тим Дэви ушел в отставку, признав, что телекомпания допустила ошибки.

Уже 10 ноября Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 млрд долларов. Он обвинил медиа в попытке вмешаться в прошлогодние выборы.

В четверг, 13 ноября, в BBC тоже признали, что редактирование речи непреднамеренно создало «ошибочное впечатление», добавив, что она больше не будет транслироваться. Также корпорация извинилась перед президентом, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

