Лукашенко сам себя «подставил»5
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 15.11.2025, 9:55
- 8,996
Циничный сеанс саморазоблачения.
В чем не откажешь Лукашенко, так это в «таланте» совмещать несовместимое. Например, поздравить кого-то таким образом, чтобы одновременно похвалить и унизить, вдохновить – и тут же вернуть на грешную землю.
Как это было во время вручения госнаград работникам сельского хозяйства.
Да, мы не раз и не два слышали подобное. Но все же эти высказывания заслуживают внимания, поскольку дают представление о том, каким может быть ближайшее будущее и отрасли в частности, и беларуского села в целом.
Пройдемся по цитатам и попробуем понять, что именно хотел сказать автор этих слов.
«Терпения вам, и пусть рождаются детки — новое поколение. Обязательно — беларуских сельчан, беларуских аграриев. Нет более ценной и интересной работы, чем ваша. Знаете, я доил коров — и стал «президентом».
Это цитата из нецензурированной видеоверсии выступления. Из текстовой версии пресс-служба убрала фрагмент о дойке коров — видимо, в попытке не дать родиться очередному мему. Исчезло и слово «обязательно».
А это важный акцент. Лукашенко тем самым дает понять, каким он видит главное предназначение сельчан — дешевая рабочая сила, позволяющая строить планы о миллиардном экспорте продовольствия.
И чтобы лишний раз демотивировать жителей села, отбив у них охоту даже думать о другой жизни, правитель не стесняется пускать в ход унижающие достоинство тысяч и тысяч людей «доводы»:
«Не рвитесь в города, вы там не приживетесь. Цените это время и помните так, по-крестьянски: мы нигде никому не нужны. Нигде».
Переводим с поздравительного на утилитарно-циничный: даже и не думайте драпать из колхоза, другой работы можете и не найти потом.
@gazetaby Беларусы в соцсетях возмущены новыми правилами уборки листвы и пишут, что осталось только ввести оплату за воздух. Похоже, беларуские власти решили монетизировать даже осень #gazetaby #беларусьсейчас #белтикток #медыясалідарнасць #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - Салідарнасць
Не обошлось и без очередного укола в адрес белорусов, в последнее время это стало едва ли не обязательным элементом выступления на публике:
«Сегодня время такое: если ты сам пробился, если ты будешь напрягаться, Господь тебе поможет. И ты обязательно добьешься того, чего хочешь.
Если будешь ходить, опустив руки, ты в этой жизни ничего не добьешься. Будешь ходить и плакаться: это власть не дала, огород не посеяла, не окосила приусадебный участок, хмызняки не убрала, дров не нарубила... Будешь ходить и плакаться».
Иными словами, работникам колхозов нужно быть готовыми к тому, что принцип жизни на селе остается прежним. Как и в советские времена, как и в прежние годы правления Лукашенко.
Не хватает копеечной зарплаты — все в твоих руках: после работы в колхозе рви спину на приусадебном участке, готовь запасы на зиму (посади уже эти треклятые две-три борозденки), держи корову, свиней.
А государство тебе ничего не должно. Напротив, это ты ему все больше должен. Обкосить территорию у двора, поработать бесплатно на субботнике — список можно продолжать.
Но если до кого-то не дошло с одной попытки, то вот еще одно объяснение — фактически саморазвенчание многолетнего мифа эпохи развитого лукашизма:
«Да, у нас государство социальное, мы пытаемся помочь и тем, кому надо, и кому не надо. Но понимать вы должны, что всем мы не поможем и не должны помогать. Потому что это порождает иждивенчество».
Без лишних комментариев. Не стреляйте в пианиста — он пытается, как умеет.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»