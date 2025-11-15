Лукашенко сам себя «подставил» 5 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

15.11.2025, 9:55

8,996

Циничный сеанс саморазоблачения.

В чем не откажешь Лукашенко, так это в «таланте» совмещать несовместимое. Например, поздравить кого-то таким образом, чтобы одновременно похвалить и унизить, вдохновить – и тут же вернуть на грешную землю.

Как это было во время вручения госнаград работникам сельского хозяйства.

Да, мы не раз и не два слышали подобное. Но все же эти высказывания заслуживают внимания, поскольку дают представление о том, каким может быть ближайшее будущее и отрасли в частности, и беларуского села в целом.

Пройдемся по цитатам и попробуем понять, что именно хотел сказать автор этих слов.

«Терпения вам, и пусть рождаются детки — новое поколение. Обязательно — беларуских сельчан, беларуских аграриев. Нет более ценной и интересной работы, чем ваша. Знаете, я доил коров — и стал «президентом».

Это цитата из нецензурированной видеоверсии выступления. Из текстовой версии пресс-служба убрала фрагмент о дойке коров — видимо, в попытке не дать родиться очередному мему. Исчезло и слово «обязательно».

А это важный акцент. Лукашенко тем самым дает понять, каким он видит главное предназначение сельчан — дешевая рабочая сила, позволяющая строить планы о миллиардном экспорте продовольствия.

И чтобы лишний раз демотивировать жителей села, отбив у них охоту даже думать о другой жизни, правитель не стесняется пускать в ход унижающие достоинство тысяч и тысяч людей «доводы»:

«Не рвитесь в города, вы там не приживетесь. Цените это время и помните так, по-крестьянски: мы нигде никому не нужны. Нигде».

Переводим с поздравительного на утилитарно-циничный: даже и не думайте драпать из колхоза, другой работы можете и не найти потом.

Не обошлось и без очередного укола в адрес белорусов, в последнее время это стало едва ли не обязательным элементом выступления на публике:

«Сегодня время такое: если ты сам пробился, если ты будешь напрягаться, Господь тебе поможет. И ты обязательно добьешься того, чего хочешь.

Если будешь ходить, опустив руки, ты в этой жизни ничего не добьешься. Будешь ходить и плакаться: это власть не дала, огород не посеяла, не окосила приусадебный участок, хмызняки не убрала, дров не нарубила... Будешь ходить и плакаться».

Иными словами, работникам колхозов нужно быть готовыми к тому, что принцип жизни на селе остается прежним. Как и в советские времена, как и в прежние годы правления Лукашенко.

Не хватает копеечной зарплаты — все в твоих руках: после работы в колхозе рви спину на приусадебном участке, готовь запасы на зиму (посади уже эти треклятые две-три борозденки), держи корову, свиней.

А государство тебе ничего не должно. Напротив, это ты ему все больше должен. Обкосить территорию у двора, поработать бесплатно на субботнике — список можно продолжать.

Но если до кого-то не дошло с одной попытки, то вот еще одно объяснение — фактически саморазвенчание многолетнего мифа эпохи развитого лукашизма:

«Да, у нас государство социальное, мы пытаемся помочь и тем, кому надо, и кому не надо. Но понимать вы должны, что всем мы не поможем и не должны помогать. Потому что это порождает иждивенчество».

Без лишних комментариев. Не стреляйте в пианиста — он пытается, как умеет.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com