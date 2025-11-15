New York Times написало статью о коррупционном скандале в Украине 15.11.2025, 10:12

Это может быть поворотным моментом в карьере Зеленского.

Коррупционный скандал вокруг компании «Энергоатом» шокирует ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского, пишет американская газета New York Times (перевод — tvn24.pl). По словам газеты, это «важный поворот в карьере лидера, который обещал очистить национальную политику».

«Можно ли стать президентом и не воровать?», - этой шуткой будущего президента Украины Владимира Зеленского со времен, когда он баллотировался на высший пост в государстве, начинает статья New York Times. «Это риторический вопрос, потому что никто еще не пробовал», - ответил себе тогдашний актер, известный прежде всего своими комедийными ролями.

Обещания Зеленского

Американская газета напомнила, что обещания по борьбе с коррупцией в значительной степени способствовали победе Зеленского на президентских выборах 2019 года и «укрепили его политическую позицию перед полномасштабным вторжением России на Украину в 2022 году».

По данным New York Times, коррупционное расследование, которое затронуло лиц из ближайшего окружения украинского лидера, в настоящее время угрожает не только поддержке Зеленского в стране, но и за рубежом.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), нарушения в работе государственной энергетической компании «Энергоатом», по предварительным оценкам, могли стоить бюджету Украины до нескольких сотен миллионов долларов.

По данным украинских следователей, преступная организация, возглавляемая близким соратником Зеленского, а в прошлом продюсером фильмов с его участием, Тимуром Миндичем, вывела, а затем отмыла не менее 100 миллионов долларов из «Энергоатома», оператора украинских атомных электростанций, а также совершила другие мошенничества и финансовые преступления.

Публикация прослушки усиливает давление на Зеленского

New York Times напомнило, что НАБУ, полномочия которого Зеленский пытался ограничить в июле, но в итоге вынужден был сохранить в результате протестов населения и давление Запада, опубликовало в интернете содержание записей прослушивания телефонных разговоров.

Из них следует, что к делу причастны министр юстиции Герман Шуменко и глава энергетического ведомства Светлана Гринчук, которые после начала дела подали в отставку, а также бывший вице-премьер Алексей Чернышов, потерявший свой пост во время летней реконструкции правительства. Сам Миндич незадолго до обыска в его доме бежал из Украины через Польшу в другую страну.

Американская газета подчеркнула, что, хотя украинский президент непосредственно не причастен к этому делу, а сам заявил о полной поддержке действий «правоохранительных органов и сотрудников антикоррупционных служб», его теперь большая часть соотечественников больше не рассматривается как «лидера, который должен был открыть украинскую политику людям вне круга олигархов», а как «фигуру, действующая в небольшом замкнутом кругу, неограниченном никакими правилами».

По данным New York Times, публикация содержания подслушивающих устройств НАБУ усиливает давление на Зеленского, поскольку не раскрывается, насколько далеко идет расследование. Газета отметила заявление украинского лидера о разрыве контактов с чиновниками, причастными к делу, но напомнила, что в июле подчиненная непосредственно Зеленскому Служба безопасности Украины (СБУ) торпедировала действия НАБУ, когда в рамках расследования был арестован один из родственников Миндича. В частности, тогда официальные лица НАБУ обвинялись в том, что они действуют по указаниям из России или являются российскими агентами.

Американская газета также сообщила, что пыталась связаться с Миндичем, чтобы получить комментарий по предъявленным ему обвинениям, но безуспешно.

Газета также написала о реакции политиков из стран Запада, которые в очередной раз призвали украинские власти к более решительной борьбе с коррупцией.

